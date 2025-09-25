Vi s-a întâmplat, cu siguranță, să vă aflați într-un moment liniștit, iar burta să înceapă să scoată zgomote neașteptate - un ghiorăit, un bolborosit sau un sunet ciudat care pare că vine din adâncul abdomenului. Deși pot părea stânjenitoare, susțin specialiștii, aceste sunete sunt absolut normale și reflectă activitatea sistemului digestiv, nereprezentând, în cele mai multe cazuri, un motiv de îngrijorare. Zgomotele intestinale apar în timpul digestiei, atunci când alimentele, lichidele și aerul se deplasează prin intestine. De exemplu, atunci când nu ați mâncat de ceva vreme, creierul trimite semnale chimice care determină contracțiile stomacului și ale intestinelor, pregătindu-le pentru digestie. Paradoxal, acestea pot fi chiar mai zgomotoase atunci când sunteți flămânzi, decât după o masă copioasă. Iar după ce mâncați, activitatea digestivă se intensifică, ceea ce explică zgomotele care continuă și în timpul procesării alimentelor. Dacă stările sunt însoțite de alte simptome precum balonare accentuată, dureri abdominale persistente, greață, vărsături sau scădere inexplicabilă în greutate, ar fi indicat să consultați un medic. Acestea pot fi semnele unor afecțiuni digestive mai serioase, cum ar fi ocluzia intestinală, ileusul paralitic sau tulburări de vascularizație la nivelul intestinului.