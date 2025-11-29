În lumea modernă, în care copiii petrec tot mai mult timp în interior, iar alimentația nu acoperă întotdeauna toate nevoile nutriționale, vitamina D a devenit un subiect de maxim interes pentru părinți și medici. Deși nu poate fi văzută și nici nu îi simțiți efectele imediat, vitamina D este un „scut invizibil“ care susține dezvoltarea armonioasă a copiilor. Ea are o importanță deosebită în creșterea sănătoasă a copiilor, ajutând organismul să absoarbă calciul, care reprezintă „cărămida“ din care sunt alcătuite oasele.



„Fără un nivel adecvat, structura osoasă devine fragilă, crescând astfel riscul de deformări sau fracturi. De asemenea, contribuie la buna funcționare a musculaturii și a sistemului nervos, susținând tonusul, energia și starea generală de bine. Un rol mai puțin cunoscut al vitaminei D este cel de susținere a imunității, ajutând copiii să răspundă mai eficient infecțiilor, atât virale, cât și bacteriene.



Deficitul sau carența de vitamina D reprezintă una dintre cele mai frecvente carențe nutriționale la copii și poate apărea din mai multe cauze. Semnele deficitului de vitamina D3 pot fi reprezentate de: oboseala persistentă, dureri osoase sau musculare, tulburări ale somnului, infecții frecvente, întârziere în creștere. Acestea sunt simptome care pot fi uneori trecute cu vederea. Rahitismul carențial comun, boala produsă de carența de vitamina D realizează un tablou clinic ușor de recunoscut, dar este tot mai rar întâlnit, datorită suplimentării cu vitamina D din ultimele decenii. Foarte important este, în această situație, screeningul, care reprezintă o analiză de sânge simplă, o evaluare a statusului vitaminei D în organism“, a declarat medicul.