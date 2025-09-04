Vitamina D este esențială pentru organism, fiind cunoscută în principal pentru rolul său în menținerea sănătății oaselor și a sistemului imunitar. Totuși, cercetările recente au dezvăluit că beneficiile sale merg mult mai departe. Această vitamină joacă un rol important în reducerea inflamațiilor, protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și susținerea proceselor biologice care încetinesc îmbătrânirea la nivel celular. În plus, contribuie la prevenirea unor boli cronice și la menținerea unei stări generale optime de sănătate, făcându-se un adevărat aliat pentru bunăstarea noastră pe termen lung.



Potrivit specialiștilor, mai nou, vitamina D ar putea fi cheia pentru menținerea tinereții celulare și întărirea imunității. Un studiu amplu a arătat că administrarea zilnică de vitamina D poate încetini procesul natural de scurtare a telomerilor, acele „capace protectoare” ale ADN-ului nostru, esențiale pentru păstrarea integrității celulelor imunitare. Se pare că persoanele care au primit vitamina D au avut telomeri mai bine protejați și un ritm mult mai lent al uzurii celulelor imunitare. În contrast, persoanele fără suplimentare au prezentat o scurtare mai accelerată, ceea ce poate însemna o imunitate mai slăbită și un risc mai mare pentru diverse afecțiuni.



Dr. Ionica Ciortan a subliniat că efectele vitaminei D nu se opresc doar la oase sau la susținerea sistemului imunitar, ci ar putea avea un rol crucial în întârzierea procesului de îmbătrânire la nivel celular. „Vitamina D este recunoscută pentru efectele sale antiinflamatoare și pentru rolul protector asupra ADN-ului. Există ipoteza că ar putea stimula și telomeraza - enzima responsabilă de menținerea lungimii telomerilor”, a precizat specialistul. Astfel, această vitamină devine un aliat important în menținerea tinereții biologice și a calității vieții.



Mai mult decât atât, pe lângă sprijinul acordat sistemului osos, vitamina D contribuie esențial la reglarea sistemului imunitar, ajutând organismul să lupte eficient împotriva infecțiilor și reducând riscul unor boli autoimune. Studiile recente au arătat că acest nutrient are și un puternic efect antiinflamator, ceea ce înseamnă că poate reduce inflamațiile cronice implicate în numeroase afecțiuni, de la diabet și boli cardiovasculare, până la afecțiuni neurodegenerative.



În plus, vitamina D este implicată în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un proces care accelerează îmbătrânirea și deteriorarea celulară. Prin influențarea lungimii telomerilor, structuri care protejează capetele ADN-ului, vitamina D poate contribui la încetinirea procesului natural de îmbătrânire la nivel celular, menținând sistemul imunitar mai tânăr și mai funcțional. Astfel, acest nutrient devine un adevărat aliat în menținerea calității vieții și în prevenirea afecțiunilor legate de vârstă. În acelaşi timp, vitamina este asociată cu o stare de bine generală, inclusiv o bună funcționare a sistemului nervos, echilibru emoțional și energie crescută. Datorită acestor multiple beneficii, medicii recomandă evaluarea nivelului de vitamina D și, dacă este cazul, suplimentarea controlată, pentru a sprijini sănătatea pe termen lung și a preveni efectele negative ale deficitului, tot mai frecvent în rândul populației.