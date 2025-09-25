Sănătatea dumneavoastră se aseamănă cu o plantă: are nevoie de îngrijire constantă pentru a rezista în condiții dificile, cum este sezonul rece. În lunile de toamnă și iarnă, un aport optim de vitamine și minerale devine esențial pentru a preveni oboseala, scăderea imunității sau alte probleme precum crampele musculare ori durerile articulare. Potrivit specialiștilor, vitamina C este indispensabilă pentru susținerea imunității și regenerarea țesuturilor expuse la frig, iar vitamina D, produsă în mod natural prin expunerea la soare trebuie adesea suplimentată în sezonul rece pentru a proteja oasele și inima. Vitamina A susține vederea și sănătatea pielii, în timp ce vitamina E are rol antioxidant și contribuie la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ. Mare atenție! Nu neglijați complexul de vitamine B și acizii grași Omega-3, care vă ajută să faceți față stresului, să vă mențineți concentrarea și să combateți stările de epuizare frecvente iarna. În plus, veți vedea că prin alegeri corecte în alimentație și vitamine puteți trece cu bine peste lunile reci, menținându-vă energia și rezistența fizică.