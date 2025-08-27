Mătreața este o problemă care duce la cojirea scalpului și, deși nu este gravă, poate fi extrem de deranjantă pentru persoanele afectate. Cunoscută și ca pitiriazis, aceasta reprezintă o problemă foarte răspândită. Sunt studii care arată că stresul poate intensifica simptomele mătreții. Mai mult, acestea tind să fie mai frecvente în timpul sezoanelor uscate și reci. În ce privește cauzele, acestea sunt următoarele: pielea iritată, uleioasă sau uscată, spălarea insuficientă a părului, dermatita de contact, alte probleme cutanate, cum ar fi psoriazisul sau eczemele.



Din fericire, se pare că remediul pentru mătreață cu oțet de mere vă poate ajuta să țineți sub control problema. Mai întâi, diluați o jumătate de cană de oțet de mere într-o cană și jumătate de apă caldă, după care spălați-vă pe cap cu șampon și clătiți-vă, ca de obicei. Aplicați oțetul pe întreg scalpul, cu ajutorul unui tampon de vată, și masați blând timp de 3-5 minute. Lăsați părul să se usuce în mod natural și, dacă este nevoie, folosiți balsam.



Totodată, și alte măsuri pot reduce simptomele acestei probleme. În primul, încercați să gestionați stresul. Apoi, pe cât posibil, este important să învățați cum să gestionați emoțiile negative, acestea putând să vă afecteze starea generală de sănătate. Deși pare ciudat, stresul poate să agraveze simptomele mătreții. Ca urmare, mențineți o dietă echilibrată: includeți în meniu suficient zinc, complexul vitaminelor B și anumite tipuri de grăsimi în dietă, acestea putând contribui la prevenirea mătreții. În plus, spălați-vă părul cu șampon în mod frecvent.

