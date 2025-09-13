Tensiunea arterială este presiunea exercitată de sânge asupra pereţilor arteriali, pe măsură ce acesta este pompat de inimă, direct în organism. Medicii afirmă că presiunea sanguină se măsoară în milimetri mercur (mmHg) şi este înregistrată sub forma a două valori, sistolică şi diastolică. Cea sistolică se referă la presiunea sângelui atunci când inima bate pentru a pompa sângele în organism, în timp ce cea diastolică se referă la presiunea sângelui între contracţii-bătăi.



În funcţie de factorii înconjurători, tensiunea arterială poate înregistra variaţii importante pe parcursul unei zilei. Spre exemplu, când sunteți speriaţi sau îngrijoraţi, suprarenalele secretă un hormon numit adrenalină. Astfel, acest hormon forţează inima să bată mai repede şi mai puternic, astfel încât se produce creşterea tensiunii arteriale pentru a asigura un aport suficient de sânge la nivel muscular.



Mai grav este că persoanele cărora le creşte tensiunea riscă şi să facă un accident vascular cerebral, atac de cord sau insuficienţă renală, desigur, dacă oricare dintre aceste afecţiuni nu sunt tratate corespunzător. Se consideră hipertensiune arterială (HTA) creşterea presiunii maxime (sistolică) peste 140 şi/sau minime (diastolică) peste 90 mmHg. Dr. Adelina Comşa a declarat că simptomele includ dureri de cap şi ameţeli, cu riscul de a face accident vascular cerebral, atac de cord, orbire sau insuficienţă renală, dacă această afecţiune nu este tratată la timp.



Aşa că, medicamentele prescrise sunt eficiente atunci când bolnavii fac şi o schimbare în obiceiurile alimentare şi stilul lor de viaţă. Tocmai de aceea, sunt recomandate alimentele şi condimentele naturale care dilată vasele de sânge, astfel încât inima să nu fie supusă unui efort prea mare. Astfel, inamicul numărul 1, care contribuie la creşterea tensiunii arteriale este sarea.



Ca urmare, prima schimbare în dieta unui hipertensiv trebuie să fie, aşadar, regimul hiposodat (restricţia totală nu este recomandată). Treptat, în cazul reducerii consumului de sare, gustul nou se adaptează în câteva săptămâni, iar recepţionarea şi aprecierea altor arome este stimulată. Totodată, hipertensivii sunt puşi în situaţia de a renunţa sau să consume cu moderaţie cafea, energizante ori alcool.



„Spre exemplu, dacă o cantitate minimă de alcool, cum ar fi vinul roşu are un efect benefic, abuzul de alcool este cea mai frecventă cauză de hipertensiune reversibilă. Consumul maxim admis este de 20 grame etanol pur/zi pentru bărbaţi şi 10 grame/zi pentru femei. În concluzie, dieta unui hipertensiv ar trebui să incorporeze alimente-medicament, ca de exemplu usturoiul. Chiar dacă are un miros neplăcut, acesta vă va ajuta să aduceţi tensiunea arterială la o valoare relativ normală. Alicina conţinută de usturoi are capacitatea de a subţia pereţii vaselor de sânge şi de a mări volumul arterelor, uşurând astfel circulaţia sângelui”, a explicat medicul.