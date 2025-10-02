Pielea uscată, cunoscută și sub numele de xeroză, este o afecțiune frecventă care apare atunci când pielea își pierde hidratarea naturală și devine aspră, descuamată și lipsită de elasticitate. De multe ori, uscăciunea pielii este însoțită de senzație de mâncărime, iar în cazurile mai severe pot apărea crăpături dureroase sau chiar sângerări. Zonele cele mai afectate sunt mâinile, picioarele, coatele, fața și buzele, dar uscăciunea se poate manifesta pe orice parte a corpului.



Cauzele sunt variate: înaintarea în vârstă, când pielea produce mai puțin sebum și colagen, expunerea la frig, vânt sau aer uscat, dușurile foarte fierbinți, folosirea excesivă a săpunurilor și detergenților, dar și anumite boli precum eczemele, dermatitele, diabetul sau bolile de rinichi. Și obiceiurile zilnice pot contribui, de exemplu spălările frecvente pe mâini sau munca în medii externe cu praf și substanțe chimice.



Tratamentul constă în primul rând în hidratarea constantă a pielii. Cremele și loțiunile emoliente cu acid hialuronic, vaselină, glicerina sau uleiuri minerale ajută la refacerea barierei cutanate și la păstrarea apei în piele. Este bine să fie aplicate imediat după duș, cât pielea este încă umedă. În cazurile severe, dermatologul poate recomanda creme cu corticosteroizi sau alte tratamente medicamentoase.



Prevenția este la fel de importantă ca tratamentul. Se recomandă dușuri călduțe, nu fierbinți, utilizarea unui prosop moale pentru uscarea pielii, hidratarea de cel puțin două ori pe zi, consumul suficient de apă și evitarea alcoolului, a fumatului și a alimentelor foarte sărate sau dulci, care favorizează deshidratarea. De asemenea, folosirea unui umidificator și protejarea pielii de frig și de expunerea îndelungată la soare pot preveni agravarea simptomelor.



Deși în majoritatea cazurilor pielea uscată este doar o problemă temporară și ușor de controlat, dacă simptomele persistă, se agravează sau apar semne de infecție, este necesar un consult dermatologic.

