Yoga în apă reduce procentul de grăsime corporală

Yoga în apă, cunoscută și sub numele de yoga acvatică, este o variantă modernă a disciplinei tradiționale, care se practică cu corpul parțial sau total sub apă. Aceasta este o alternativă pentru cei care doresc o activitate cu impact redus asupra articulațiilor, cu nenumărate beneficii pentru sănătate și care nu necesită o mare flexibilitate. Potrivit site-ului dozadesanate.ro, apa vă ajută în mai multe moduri, cum ar fi pierderea în greutate. Pentru mulți practicanți începători, unele posturi necesită un grad de flexibilitate care îngreunează ședințele. Acesta este motivul pentru care yoga subacvatică a apărut ca o opțiune mai ușoară, deoarece implică puțină flexibilitate, fără a compromite deloc beneficiile sesiunilor.



Apa este la nivelul pieptului, deși unii practicanți avansați execută diferite poziții complet sub apă. Majoritatea, însă, face apel la prima opțiune. Orice persoană poate practica yoga în apă, chiar și cele care au o leziune a spatelui, a zonei cervicale sau a regiunii lombare. Deși este adevărat că yoga subacvatică este mai ușor de practicat decât varianta sa clasică, aceasta nu înseamnă că beneficiile sunt reduse. Dintre avantajele practicării de yoga în apă amintim câteva: reduce procentul de grăsime corporală, îmbunătățește capacitatea respiratorie, scade tensiunea arterială. Cercetările susțin utilizarea activităților subacvatice, cum ar fi yoga în apă, pentru a reduce tensiunea arterială. Totodată, este recomandată celor care riscă să sufere de o afecțiune cardiovasculară în viitor. În plus, elimină stresul și tensiunea.