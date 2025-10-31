De câte ori nu ați auzit că cei mici devin agitați după ce mănâncă dulciuri? Este unul dintre cele mai răspândite mituri legate de alimentație, repetat de generații întregi de părinți. Totuși, cercetările științifice arată că această convingere nu are nicio bază reală. Zahărul nu provoacă stări de agitație copiilor, indiferent de momentul în care este consumat. Totuși, constituie o sursă de energie, pe care organismul o folosește pentru a funcționa corect. Altfel spus, atunci când mâncați ceva dulce, corpul transformă zahărul în glucoză, combustibilul de care au nevoie celulele. Dacă energia nu este folosită imediat, ea este depozitată și va fi consumată mai târziu, atunci când desfășurați o activitate care necesită efort. Cu alte cuvinte, zahărul nu „explodează” în corpul copiilor sub formă de energie necontrolată, ci este gestionat de organism în funcție de nevoi.



Deși nu provoacă agitație, nu înseamnă că ar trebui consumat, însă, fără măsură. Atunci când mâncați dulciuri seara, organismul nu are timp să folosească energia primită, iar aceasta se transformă în grăsime de rezervă. În timp, acest obicei poate duce la creșterea în greutate și la apariția unor probleme serioase de sănătate, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare sau inflamația cronică. Așadar, nu trebuie să vă faceți griji că un desert îi va transforma pe cei mici în adevărați „vulcani de energie”. Mai degrabă, fiți atenți la cantitatea și la momentul în care sunt consumate dulciurile.