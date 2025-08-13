Pentru mulți purtători de proteze dentare, disconfortul este o problemă zilnică. Proteza care alunecă atunci când mâncați sau vorbiți, utilizarea repetată a adezivilor și sentimentul de nesiguranță pot afecta serios calitatea vieții. În prezent, însă, există o soluție modernă și eficientă: proteza pe implanturi dentare. Aceasta reprezintă o variantă mult mai stabilă și confortabilă, care oferă pacienților libertatea de a se bucura de mese, conversații și zâmbete fără griji. Proteza pe implanturi este o lucrare protetică stabilizată prin două sau mai multe implanturi dentare, ceea ce asigură o fixare fermă, asemănătoare lucrărilor dentare fixe. Aceasta nu se mai mișcă, nu mai provoacă jenă și nu mai necesită adezivi speciali.



Astfel, implanturile funcționează ca niște rădăcini artificiale inserate în os, peste care se atașează proteza, eliminând astfel instabilitatea asociată lucrărilor mobile clasice. Potrivit dr. Rușen Seyti, proteza pe implanturi este indicată în special pacienților care nu mai au dinți pe arcadă, au un suport osos suficient pentru a permite inserarea implanturilor și își doresc o soluție sigură, modernă și de lungă durată. Intervenția este bine tolerată, iar rezultatele sunt, în cele mai multe cazuri, spectaculoase din punct de vedere funcțional și estetic. În concluzie, pentru cei care s-au săturat de disconfortul dat de protezele tradiționale, opțiunea protezei pe implanturi poate însemna începutul unei vieți cu mai multă încredere și libertate.

