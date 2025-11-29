Durerea de gât vă dă bătăi de cap? În ziua de azi, începând de la miere și ghimbir și până la apa cu sare, există o serie de ingrediente la îndemână care ameliorează durerile de gât, dar grăbesc totodată și vindecarea cauzei care le-a declanșat.



Probabil cel mai cunoscut remediu pentru durerile din gât este mierea. Ea este eficientă atât în ameliorarea simptomelor, cât și pentru prevenirea tusei și tratarea rapidă a răcelii, dacă aceasta este cauza apariției durerii. Potrivit medicilor, mierea poate fi folosită atât ca atare, cât și amestecată în ceai sau cu zeamă de lămâie.



Gargara cu apă și sare ameliorează durerea de gât și curăță secrețiile în cazul în care acestea există. Totodată, sarea ucide bacteriile de la nivelul cavității bucale și ajută astfel la vindecarea cauzei care declanșează durerea. Persoanele cu dureri în gât ar trebui să facă o gargară cu apă sărată cel puțin o dată pe oră. De asemenea, zeama de lămâie este astringentă și ajută la dezinflamarea căilor respiratorii.