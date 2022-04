Buzele uscate se pot revigora cu ulei de cocos

În general, cauza principală a buzelor uscate este faptul că sunt în apropierea limbii, iar acest lucru produce, în mod paradoxal, uscăciune. Specialiștii spun că saliva conţine doi compuşi care generează pielea uscată: amilaza şi maltaza, ambele fiind enzime digestive care pot îndepărta pielea de pe buze, lăsându-le expuse. Dacă acesta este cazul vostru, nu vă faceți griji, întrucât există remedii naturale pentru buze uscate foarte ușor de procurat. De exemplu, pe lângă faptul că are o aromă delicioasă, uleiul de cocos este bogat în vitamina E, având o serie de proprietăţi regenerative şi ajută la hidratarea buzelor crăpate. Acesta este format dintr-un tip neobişnuit de grăsime, mai bine metabolizată. Drept urmare, uleiul de cocos nu numai că nu creşte colesterolul, ci îi scade prezenţa în ţesuturi. De asemenea, s-a descoperit că uleiul de cocos are proprietăţi vindecătoare, inclusiv sporirea sănătăţii pielii şi tratarea buzelor uscate.



Și feliile de castraveţi sunt eficiente în ceea ce privește îmbunătăţirea pielii. În plus, apa conţinută de castraveţi poate ajuta la restabilirea umidităţii buzelor. De asemenea, ei au o cantitate semnificativă de vitamina C, care promovează producţia de colagen și se ştie că această proteină conferă structură şi rezistenţă ţesuturilor pielii. Totodată, și uleiul de mango este bogat în acizi graşi, cum ar fi acidul oleic şi stearic. Acest lucru face ca el să aibă proprietăţi de hidratare şi impermeabilizare, deci exact ceea ce este necesar pentru a calma buzele uscate.