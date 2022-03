Cantitatea excesivă de acid uric în organism poate cauza degradarea unor organe

În unele situații, concentrația acidului uric devine o problemă cu care foarte multe persoane se confruntă. Specialiştii de la dozadesanatate.ro susţin că un stil de viaţă nesănătos şi o dietă neadecvată sunt fără doar şi poate principalii factori ce duc la acumularea deşeurilor metabolice în sânge. Atât timp cât acidul are un nivel echilibrat, nu există nicio problemă, dar dacă aveţi o dietă neadecvată, în corp se acumulează purine. Acestea sunt deşeuri rezultate în urma descompunerii proteinelor obţinute din carne, cafea şi băuturi alcoolice. Ca urmare, dacă aveţi o cantitate excesivă de acid uric în organism, sunteţi predispus la mai multe afecţiuni: gută, dureri articulare, inflamaţii şi, în cele mai grave cazuri, blocaj renal sau insuficienţă hepatică.

Un alt fapt important de reţinut este că acidul uric poate duce la o creştere a nivelului de pH din sânge. La rândul său, această problemă poate cauza degradarea mai multor organe, slăbirea sistemului imunitar, oboseală, apariţia unor afecţiuni, slăbirea oaselor etc. Deci, ce puteţi face pentru a reduce acidul uric din organism şi a evita toate aceste probleme? Pe de o parte, trebuie să evitaţi consumul de carne roşie, proteine animale, grăsimi, alcool, făină rafinată, sare, zahăr, băuturi carbogazoase etc. Pe de altă parte, trebuie să vă îmbunătăţiţi dieta zilnică şi să introduceţi, neapărat, în meniul vostru, multe legume, fructe şi cereale. În plus, încercaţi să consumaţi cât mai mult ovăz, căpşuni şi citrice.