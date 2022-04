Efectele benefice ale cicorii. În ce afecțiuni este recomandată

Foarte mulți oameni nu știu că cicoarea poate fi benefică organismului. Specialiștii susțin că planta este utilizată pentru îmbunătățirea sănătății ficatului și a inimii, dar și în cazuri de constipație, umflături și alte afecțiuni. Uneori, frunzele de cicoare sunt consumate ca țelina, iar rădăcinile și mugurii de frunze sunt fierți și mâncați. Cicoarea este, de asemenea, folosită ca, condiment pentru gătit și pentru a aroma alimentele și băuturile. Unele amestecuri de cafea includ cicoare măcinată pentru a spori aroma cafelei.

În plus, ea este o sursă excelentă de vitamine și minerale, inclusiv zinc, magneziu, mangan, calciu, fier, precum și vitamina A, B6, C, E și K. Acestea sunt principalii agenți din spatele tuturor beneficiilor pentru sănătate care provin de la cicoare. Se mai spune că planta constituie, totodată, un excelent remediu pentru sănătatea digestivă, deoarece poate acționa ca un prebiotic puternic. De asemenea, ea a fost folosită, de-a lungul timpului, ca tratament pentru artrită, iar studiile au arătat că are proprietăți antiinflamatorii, motiv pentru care reduce durerea în afecțiuni precum osteoartrita. Mai mult decât atât, cicoarea este o posibilă sursă bună de oligofructoză, iar inulina în sine este o formă de fibre alimentare naturale, care ajută la gestionarea greutății prin promovarea pierderii în greutate. Ambele ajută la reglarea grelinei, un aminoacid asociat în principal cu sentimentele de foame și comportamentul de căutare a hranei.