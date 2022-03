Evitați bolile de ficat! Fiți atenți la simptome!

Datorită complexității funcțiilor îndeplinite de ficat, acesta poate, uneori, obosi. Cu toate acestea, puteți contribui la detoxifierea sa consumând anumite alimente sau ceaiuri. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că ficatul este al doilea organ ca mărime al corpului uman, fiind întrecut în dimensiuni doar de piele. În afară de rolul esențial pe care îl are în procesul digestiv și în detoxifierea organismului, el ajută la realizarea a peste 500 de funcții. Ca urmare, un ficat sănătos are capacitatea de a filtra aproximativ un litru de sânge pe minut. În timpul procesului de filtrare prin ficat, sângele este curățat de substanțe cum ar fi hormonii, drogurile, medicamentele, substanțele chimice, bacteriile și toxinele, precizează dozadesanatate.ro.



La ora actuală, circa 500 de milioane de oameni din întreaga lume sunt infectați cu un virus ce afectează ficatul și aproximativ un milion dintre ei mor în fiecare an din cauza insuficienței hepatice sau a cancerului. Multe dintre aceste decese pot fi prevenite printr-o dietă optimă pentru ficat. Deci, totul se bazează pe o alimentație sănătoasă, fără alcool și, pe cât posibil, pe evitarea contractării oricărui tip de hepatită.



Simptomele care anunță o boală la ficat sunt următoarele: icter, pete, nas roșu, acnee și diferite boli de piele. Acestora li se adaugă senzația de gură uscată, indigestia, greața, gazele, frisoanele în timpul digestiei, dar și constipația sau diareea, anemia, diabetul etc. Rețineți și că urina închisă la culoare, durerea sub coaste în partea dreaptă, durerile de cap, ciroza, abcesele, pietrele la vezica biliară anunță astfel de probleme de sănătate. Ce se poate face? Fără îndoială, usturoiul este unul dintre cele mai bune alimente pentru curățarea ficatului în mod natural, sunt de părere medicii. El activează enzimele ce elimină toxinele, în timp ce seleniul și alicina din compoziția acestuia au grijă de ficat. Apoi, legumele crucifere sunt de mare ajutor pentru ficat, având un puternic efect de detoxifiere, deci introduceți în meniul dumneavoastră broccoli, varza de Bruxelles, conopida, varza.