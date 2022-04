Maghiranul, recomandat pentru proprietățile sale gastroprotectoare și antioxidante

Multe gospodine folosesc în bucătărie maghiranul, o plantă extrem de cunoscută pentru mirosul său deosebit. În general, oamenii îl folosesc pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antibacteriene, gastroprotectoare și antioxidante, iar când vine vorba de gătit, planta dă o aromă bună supelor, salatelor și preparatelor din carne. În medicina tradițională, planta este folosită adesea pentru a stimula digestia și a calma simptomele menstruației. Cu toate acestea, până în prezent, nu există dovezi solide care să arate că maghiranul este un tratament de primă linie pentru anumite boli. Așadar, nu ar trebui să înlocuiască tratamentele medicale și nu este bine să îl utilizați ca singura opțiune împotriva problemelor de sănătate.



În medicina naturistă, unul dintre cele mai proeminente beneficii ale maghiranului are legătură cu sănătatea digestivă. Conform cercetărilor chineze, această plantă are proprietăți antiulcerogene datorită conținutului său de uleiuri volatile, flavonoide, taninuri și alte substanțe. Atât sub formă de extract, cât și sub formă de ceai, maghiranul a demonstrat efecte pozitive în restabilirea echilibrului hormonal. În plus, extractele de maghiran pot ajuta la prevenirea și tratarea anumitor tipuri de infecții, iar uleiul esențial de maghiran diluat are efecte interesante asupra infecțiilor fungice ale pielii. Atenție, însă! Femeile însărcinate sau cele care alăptează ar trebui să evite suplimentele sau ceaiul de maghiran, întrucât acestea pot interfera cu coagularea sângelui.