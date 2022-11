Măștile cu mere vă redau frumusețea tenului

Vreți să aveți un ten frumos, întinerit și luminos? Măștile cu mere vă pot fi de mare ajutor, datorită conținutului bogat de vitamina A şi C, care oferă beneficii incredibile pentru piele. În plus, nutrienţii acestui fruct măresc nivelul colagenului din piele, în mod natural. Tot ce aveți de făcut este să feliați merele şi să le fierbeți într-o jumătate de litru de apă. Apoi, lăsați feliile de măr să se răcească în frigider timp de o jumătate de oră. Într-un castron, amestecați o lingură de iaurt cu o lingură de miere şi încă una de germeni de grâu. Adăugați feliile de măr, pisați-le şi amestecați până obţineți o pastă, pe care o puteți aplica pe faţă, unde va fi lăsată să acționeze timp de 20 de minute. La final, îndepărtați-o cu apă caldă şi săpun neutru. Dacă fața este încărcată și aveți puncte negre sau coșuri, puteţi încerca o exfoliere. Medicii sunt de părere că aceasta este foarte importantă, deoarece îndepărtează celulele moarte şi ajută pielea să fie mai fină şi strălucitoare. Totodată, și mierea are proprietăţi exfoliante excelente, ea neavând un efect agresiv asupra pielii. În plus, ajută la îndepărtarea celulelor moarte şi la hidratare. Vă trebuie o linguriţă de miere ecologică, o lingură de zeamă de lămâie şi două linguri de migdale pisate. Amestecați ingredientele şi aplicați pasta obţinută pe faţă.



Lăsați-o să acţioneze 15 minute, după care clătiți-vă cu apă.