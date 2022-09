Nervul vag vă face să vă simțiți bine și să vă îmbunătățiți calitatea vieții

În caz că nu știați, corpul uman are nici mai mult, nici mai puțin de 12 perechi de nervi care încep în creier. Dintre aceștia, cel de-al zecelea este, cu siguranță, cel mai interesant și mai puternic: nervul vag. Practic, acesta face parte din sistemul nervos parasimpatic și are un rol extrem de important.



În primul rând, a declarat dr. Ruxandra Dorneanu, acesta vă ajută să vă relaxați, să vă liniștiți, în unele cazuri și să nu mai fiți atât de stresați sau anxioși. Într-un cuvânt, să vă simțiți bine și să vă îmbunătățiți calitatea vieții. Desigur, nu toată lumea conștientizează cât este de important este acest nerv în organism. Motivul este simplu: oamenii sunt mai concentrați asupra stimulilor externi și nu își ascultă cu răbdare propriul corp.



Acest nerv vag începe în bulbul rahidian, iar apoi își continuă călătoria prin faringe, esofag, laringe, tuburi bronșice, inimă, stomac, pancreas, după care ajunge la ficat. În plus, el trece și prin diferite artere și fibre motorii. Parcurgând toate aceste zone, nervul vag îndeplinește o mulțime de funcții: oferă sensibilitate, stimulează mușchii cavității vocale și înlesnește comunicarea, reglează respirația, stimulează producția de oxitocină (hormonul dragostei sau al legăturii maternale). Apoi, este eficient în reglarea funcțiilor ficatului și ale pancreasului și, nu în ultimul rând, oprește sughițul. Probabil treceți prin asta în fiecare zi: serviți o masă copioasă, iar apoi vă cuprinde oboseala, mai exact o stare de somnolență care vă face să vă doriți să vă întindeți în pat și să trageți un pui de somn. Această senzație ține de activitatea nervului vag. După masă, corpul folosește multă energie pentru a digera mâncarea. Aici intervine rolul nervului vag, care transmite o serie de stimuli care induc relaxarea, oferind acea stare binecunoscută de moleșeală. Așa că, pe lângă faptul că reglează digestia, nervul vag supraveghează activitatea inimii, pentru a se asigura că nu devine prea agitată. Unele persoane suferă de un sindrom numit sincopă vasovagală. Astfel, atunci când acești indivizi sunt prea exaltați, fiind cuprinși de teamă sau emoții puternice, nervul vag îi face să își piardă cunoștința, adică leșină. Desigur, acesta este un caz extrem.



Acest nerv sprijină, de asemenea, sistemul imunitar și stimulează regenerarea celulară. Un lucru la fel de interesant este faptul că nervul vag induce senzația de sațietate și reglează sistemul digestiv, spunându-vă când ar trebui să vă opriți din mâncat și ținând sub control pofta de mâncare pe fond nervos. Pe scurt, nervul vag este implicat în numeroase aspecte fizice și psihice: relaxare, sațietate, greutate corporală, anxietate sau lipsa acesteia.