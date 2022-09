Nu vă panicați! Testul Papanicolau nu este traumatizant

Fiecare femeie trebuie să știe că testul Papanicolau este foarte important, acesta având rolul de depistare precoce a cancerului de col uterin. Specialiștii spun că analiza la care facem referire are rolul de a identifica riscul de îmbolnăvire. Prin urmare, accelerează abordarea și reduce complicațiile pe termen lung. Totuși, durerea, disconfortul și nervii fac parte din preocupările pacientelor cu privire la procedură. De fapt, aceasta nu este traumatizantă, deci, înainte de a vă speria, trebuie să cunoașteți valoarea pe care o are pentru bunăstare. Ce este testul Papanicolau și pentru ce este util? Citologia vaginală studiază celulele exfoliate ale joncțiunii scuamo-colonare a colului uterin. La ora actuală, acest test este cel mai utilizat pentru depistarea semnelor de cancer de col uterin. În prezent, peste 95% dintre cazurile de cancer de col uterin, al patrulea cel mai frecvent la femei conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), sunt cauzate de virusul papiloma uman (HPV). Aceasta este doar una dintre infecțiile care pot fi identificate printr-un test Papanicolau.



De asemenea, testul citologic detectează dacă femeia are bacterii, viruși sau ciuperci sau modificări ale celulelor vaginale din cauza menopauzei. Așadar, de la 21 până la 65 de ani, femeile trebuie să facă anual un test Papanicolau. Cele sub 20 de ani cu o viață sexuală activă trebuie să se supună și ele testării. Cu toate acestea, în funcție de vârstă, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) subliniază importanța anumitor particularități pentru a efectua analiza, de exemplu, istoricul patologiilor sau al intervențiilor precum histerectomia. În aceste cazuri, este indicat să întrebați medicul ginecolog cât de des trebuie efectuat testul