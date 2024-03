Pleura este o membrană subţire, alunecoasă, iar inflamaţia ei poartă denumirea de pleurezie. În timpul respiraţiilor, cele două foiţe ale pleurei se aproprie, respectiv se depărtează sub acţiunea mai multor factori. Printre aceştia se numără: presiunea atmosferică din interiorul alveolelor şi din exteriorul organismului, elasticitatea peretelui toracic, funcţionalitatea plămânilor și a structurilor din jur. Medicii susţin că pleurezia poate avea cauze variate, de la cele deloc îngrijorătoare până la cele potenţial fatale: infecţie virală, cum este gripa; infecţie bacteriană (pneumonia); obstrucţia unuia dintre vasele pulmonare importante (embolism pulmonar); cancer pulmonar; insuficienţă cardiacă; pancreatită; anemia etc. Cu o incidenţă mai mare este infecţia, cea care cauzează pleurezia.



Astfel, diferite virusuri şi bacterii pot conduce gazda purtătoare spre această afecţiune. Virusul Influenza cauzează gripa, parainfluenza e responsabil de producerea crupului din timpul copilăriei, virusul Epstein-Barr dă febra glandulară, iar citomegalovirusul este de cele mai multe ori asimptomatic. Bacteriile din grupul streptococilor produc pneumonia, iar stafilococii de cele mai multe ori ajunşi în organism prin intermediul alimentelor, pot cauza o infecţie generalizată, septică. Totuşi, chiar dacă boala avută nu se află într-o legătură directă cu sistemul respirator, traversarea şi migrarea acestor micro-dăunători prin torentul sangvin şi limfatic pot duce la producerea infecţiei. În plus, atunci când o persoană suferă de una sau mai multe dintre afecțiunile mai sus enumerate, probabilitatea de a dezvolta o pleurezie este mai mare.