Remedii naturale pentru întărirea unghiilor

De cele mai multe ori, lipsa unei îngrijiri corespunzătoare duce la apariția fragilității la unghii. Tocmai de aceea, se recomandă îngrijirea constantă a unghiilor și hidratarea lor pentru a le menține puternice. Dacă nu, unghiile fragile se vor rupe la cea mai mică atingere, și, în plus, nu au nici rezistență și nici aspect plăcut. În aceste condiții, vă recomandăm câteva remedii pentru a le întări. În principiu, este posibil ca unghiile să fie deteriorate sau incapabile de a crește mai departe de vârfurile degetelor. Din fericire, aceste probleme frecvente pot ajunge o amintire dacă aplicați remediile potrivite pentru a vă întări unghiile fragile în mod natural. Este adevărat că mirosul de ceapă este neplăcut și vă face să lăcrimați, dar acest remediu vă ajută să vă întăriți unghiile.



Tăiați o ceapă în jumătate, faceți o gaură în mijloc și introduceți vârfurile degetelor și unghiile în acel spațiu, lăsându-le acolo timp de 15 minute.



La final, spălați-vă bine pe mâini. Și uleiul de migdale este indicat, dar puteți utiliza orice alt ulei esențial. Amestecați într-un vas două linguri de ulei de migdale cu două linguri de ulei de măsline. Aplicați remediul pe unghii cu ajutorul unei bucăți de vată și lăsați-l să se absoarbă. Repetați procedeul de trei ori pe zi. La rândul său, usturoiul are un miros la fel de neplăcut ca al cepei, dar are efecte benefice asupra unghiilor. Mărunțiți câțiva căței de usturoi și puneți-i într-un pahar cu apă. Înmuiați vârfurile degetelor și unghiile în acest amestec timp de 20 de minute. Repetați procedeul de două ori pe zi.