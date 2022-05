Siropul de năsturel, indicat în caz de răceală sau gripă

Ați răcit sau suferiți de gripă? Siropul de năsturel este un remediu tradițional care este recomandat pentru a calma simptomele celor două afecțiuni. Ingredientul său principal concentrează compuși cu potențial antiinflamator, antiviral și expectorant. De fapt, specialiștii precizează că acest ingredient are un profil fenolic excepțional, care protejează împotriva deteriorării ADN-ului, îmbunătățind în același timp capacitatea antioxidantă a sângelui și sănătatea imunitară. Planta furnizează vitamina C, B (B1, B2, B3 și B6), E, calciu și fier, acești compuși fiind responsabili de proprietățile sale medicinale. Mai exact, îi sunt atribuite, printre altele, efecte antibacteriene, antivirale, antiinflamatorii, hepatoprotectoare, antidiabetice și antitumorale.





De asemenea, siropul de năsturel este folosit ca un complement pentru sănătatea respiratorie. De ce? Acesta este cunoscut pentru proprietățile sale expectorante și, datorită acestei calități, consumul său moderat ajută la fluidizarea excesului de mucus care blochează căile respiratorii. Unul dintre principalii nutrienți conținuți de năsturel, vitamina C, este recunoscut pentru capacitatea sa de a întări apărarea organismului. Mai exact, acest nutrient stimulează funcțiile leucocitelor, care joacă un rol important în răspunsul sistemului imunitar împotriva agenților patogeni.



Pe de altă parte, are proprietăți antivirale și antioxidante care ajută la reglarea funcțiilor imunitare