Sosul tartar are o mulțime de beneficii pentru sănătate

Puțini oameni știu că sosul tartar are și o mulțime de beneficii pentru sănătate, mai ales atunci când este inclus corect în dietă. Preparat acasă, susțin specialiștii, are doar ingrediente proaspete, ceea ce îi îmbunătățește foarte mult proprietățile nutritive. Înainte de a începe prepararea lui, trebuie să fiți, totuși, conștienți de faptul că sosurile trebuie consumate cu moderație. În caz contrar, crește aportul caloric, ceea ce poate duce la o creștere progresivă a greutății. Apoi, în timp, acest lucru poate genera o stare de inflamație cu impact negativ asupra sănătății. Din punct de vedere nutrițional, trebuie menționat faptul că sosul tartar are 63 calorii la 30 grame, conține grăsimi, carbohidrați și oferă nutrienți importanți, cum ar fi vitamina E și vitamina K. În plus, acest preparat poate oferi fitochimicale cu capacitate antioxidantă.



Acestea sunt capabile să neutralizeze formarea radicalilor liberi și să împiedice acumularea ulterioară a acestora în țesuturile corpului. De-a lungul timpului, s-a demonstrat că acest efect ajută la reducerea riscului de a dezvolta patologii cronice, cum ar fi cele de natură cardiovasculară. Sosul se prepară în felul următor: o cană de iaurt grecesc simplu, 3-4 castraveți murați tocați mărunt, un sfert de linguriță de piper negru, două lingurițe de suc de lămâie. Amestecați toate ingredientele menționate într-un bol până obțineți un sos cât mai omogen. Serviți sosul tartar foarte rece.