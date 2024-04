Acidul glicolic este un ingredient extrem de apreciat în produsele de uz cosmetic, datorită beneficiilor pe care le implică. Acesta are proprietăți exfoliante și este folosit des în produsele de îngrijire a pielii, constituindu-se într-o substanță cristalină, incoloră și solubilă în apă, găsită în mod natural în trestie de zahăr, sfeclă de zahăr, fructe neîndulcite și lapte. Mai mult decât atât, specialiștii susțin că acidul glicolic este un ingredient cheie în numeroase produse de îngrijire a pielii, fiind apreciat pentru proprietățile sale exfoliante, îndepărtând stratul superior de celule moarte ale pielii și lăsând pielea mai luminoasă și mai netedă. Această proprietate exfoliantă contribuie la îmbunătățirea aspectului general al pielii și la reducerea imperfecțiunilor. În plus, produsul poate stimula producția de colagen, o proteină esențială pentru sănătatea pielii. Utilizarea regulată a produselor care conțin acid glicolic poate mări producția de colagen, contribuind astfel la menținerea elasticității și fermității pielii. Acest lucru poate reduce aspectul ridurilor și al liniilor fine, oferind pielii un aspect mai tânăr.



Un alt beneficiu este efectul său în tratarea acneei. În plus, substanța poate ajuta la curățarea porilor închiși și la reducerea inflamației, fiind, de asemenea, eficient în tratamentul cicatricilor cauzate de acnee. Totuși, acidul glicolic poate avea și anumite contraindicații și riscuri asociate în ceea ce privește utilizarea. Unul dintre riscurile majore este apariția reacțiilor adverse locale. Astfel, folosirea acestui compus poate determina uneori reacții adverse precum roșeață, iritație, arsuri sau mâncărime. Ele apar mai des la persoanele cu pielea sensibilă sau la cei care îl utilizează pentru prima dată.