Foarte mulți oameni suferă de afecțiuni hepatice, acestea incluzând o varietate de boli ale ficatului. Ficatul se află sub cutia toracică, în partea dreaptă a abdomenului și fără acesta v-ar fi imposibil să digerați mâncarea, să absorbiți substanțele nutritive și mai ales să vă detoxificați organismul. Potrivit specialiștilor, afecțiunile hepatice pot fi moștenite sau dobândite, ca urmare a expunerii la substanțe chimice sau diferite virusuri.



Spre exemplu, a precizat dr. Stela Minea, vă puteți îmbolnăvi cu mare ușurință în saloanele de înfrumusețare, pentru că, deși ar trebui să se sterilizeze instrumentarul cu care se lucrează, acest lucru nu este valabil în toate saloanele. Medicul spune că forfecuța care se folosește la tuns sau la tăierea cuticulelor ar trebui dezinfectată cu produse biocide, adică acele substanțe care distrug orice organism dăunător prin mijloace chimice sau biologice.



„Din păcate, acest lucru nu se întâmplă peste tot. Probabil că fiind pe fugă, coafezele sau manichiuristele uită, de foarte multe, ori să mai dezinfecteze instrumentarul. Problema este că, dacă au avut pe scaun, înainte, o persoană bolnavă, boala se poate transmite prin intermediul instrumentarului şi la următorul client.



O altă ameninţare sunt cabinetele stomatologice, pentru că, dacă dezinfecția cabinetului și a pieselor după fiecare pacient nu este realizată corespunzător, riscul expunerii următorilor pacienți este mult mai ridicat.



În acelaşi timp, transfuziile de sânge pot reprezenta un pericol, mai ales că hepatita C se transmite prin expunerea la sânge infectat. Pe scurt, hepatita C este determinată de prezența unui virus în sânge, ceea ce înseamnă că pacienții care au intrat în contact cu sângele altcuiva infectat cu virusul hepatic C, este posibil să fi contactat boala. Desigur, există câteva situații generale care pot expune o persoană contactului cu sânge care conține acest virus”, a explicat medicul.



Aceasta a precizat că, în general, mai expuse sunt persoanele care se află în următoarele grupe de risc: s-au tatuat cu un ac sau cu tuș contaminat, au utilizat cu o persoană infectată un aparat de ras, o periuță de dinți sau orice alt obiect, au folosit ace contaminate la injectarea drogurilor. Pe de altă parte, mai pot exista şi altfel de situaţii în urma cărora cineva se poate îmbolnăvi, iar una dintre acestea se referă la relațiile sexuale neprotejate. Specialistul spune că riscul de a contacta hepatita C prin contact intim este mai mare pentru persoanele cu parteneri multipli, aşa că sunteţi sfătuiţi să vă rezumaţi la un singur partener sexual, pentru a nu vă îmbolnăvi.



În plus, hepatita C se mai poate transmite, dar mai rar, de la o mamă infectată la nou-născut sau între membrii unei familii care locuiesc împreună. Totuși, dacă mama este și HIV pozitivă, riscul transmiterii virusului hepatic C este mult mai mare.



Deoarece, cei mai mulți oameni nu pot ști sau suspecta infecția cu virusul hepatic C, este nevoie ca aceştia să facă testele serologice: anticorpii anti-virus C și antigenul HBs (pentru hepatita B), disponibile în oricare laborator medical.