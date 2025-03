Este adevărat, fiecare om are imunitatea sa. De exemplu, sunt persoane care sunt mai sensibile, mai bolnăvicioase, în timp ce altele au un organism mult mai puternic și fac față ușor bolilor. Totuși, pentru ca bolile să nu își facă loc, corpul omenesc trebuie să aibă o „linie de apărare” bună.



Potrivit dr. Loti Popescu, sistemul imunitar de apărare a organismului necesită, în primul rând, o nutriție corespunzătoare. Aici, trebuie precizat că există și anumite elemente nutritive cu un rol deosebit în apărarea organismului de atacul radicalilor liberi.



Spre exemplu, trebuie să aveți în vedere să nu privați organismul de vitamina E, care poate fi regăsită în legumele de culoare verde, ouă, germeni de grâu, ficat, uleiuri, diferite plante. În același timp, vitamina E este un antioxidant puternic ce previne deteriorarea lipidelor și a uleiurilor esențiale, incluzând și acizii grași Omega-3. Vitamina E este, de asemenea, un cofactor la producția unei molecule antioxidante importante. Experimentele au arătat, de-a lungul timpului, că vitamina E reduce daunele produse de componenții smogului. În același timp, și vitamina C este extrem de importantă în ceea ce privește sistemul de regenerare și susținere a organismului.



„Aceasta este implicată în funcţionarea corectă a sistemului imunitar şi se găseşte în citrice, broccoli, măceşe, ardei şi multe alte fructe şi legume. De asemenea, vitamina A este importantă pentru organism, ea putând fi regăsită în morcovi, spanac, dar şi verdeaţă. Aceasta are proprietăţi de antioxidant natural, cu rol de apărare a plămânilor, mai ales în ceea ce priveşte acţiunea nocivă a fumului de ţigară şi smogului”, a explicat medicul.



Totodată, vitaminele din grupul B, care sunt reprezentate de banane, verdeaţă, morcovi, măr, cartofi, sunt şi ele esenţiale pentru apărarea organismului. Practic, toate acestea ajută la menţinerea sănătăţii membranelor mucoase a sistemului respirator şi asigură o barieră naturală în calea infecţiilor.



Nu trebuie omis nici seleniul, care este, probabil, cel mai important antioxidant pentru sănătatea umană, considerat de către specialişti factorul cheie al uneia dintre cele mai importante enzime zdrobitoare de radicali liberi din organism. Acesta se găseşte în tărâţe, ţelină, usturoi, peşte, mazăre, dar este, deseori, insuficient în dieta oamenilor. Tocmai de aceea, este nevoie să consumaţi cât mai multe fructe, vegetale, cereale şi uleiuri din vegetale ce conţin vitamine şi minerale, având calităţi antioxidante. La fel de benefice pentru organism sunt şi extractul de ceai verde, extractul din seminţe de strugure, coenzima Q10, acidul alfa-lipoic, N-acetilcisteina, extractul Gingko Biloba, care sunt antioxidanţi utili pentru sănătatea voastră. Aşadar, recomandarea este să îl folosiţi cu încredere în alimentaţie şi veţi trăi sănătos. Înainte de toate, însă, nu uitaţi că exerciţiile fizice regulate sunt una din recomandările principale pentru un stil de viaţă sănătos. În concluzie, mişcarea îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară, scade tensiunea arterială, ajută la menţinerea greutăţii corporale şi vă protejează de o serie de afecţiuni.



Mulţi se întreabă dacă mişcarea ajută la menţinerea unui sistem imunitar sănătos. Răspunsul este da. Medicii spun că, la fel ca o dietă sănătoasă, exerciţiile fizice regulate contribuie la menţinerea sănătăţii în stare bună şi prin urmare la menţinerea sistemului imunitar sănătos. Prin îmbunătăţirea circulaţiei, se poate spune că ajută activ sănătatea sistemului imunitar, pentru a permite celulelor şi substanţelor sistemului imunitar să se deplaseze eficient în organism.