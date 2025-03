Măselele de minte reprezintă ultimul set de dinţi care apar, de cele mai multe ori, în jurul vârstei de 20 de ani şi care, atunci când cresc parţial, sunt contaminate cu bacterii prin care se dezvoltă infecţii, inflamaţii sau carii dentare. Acesta este şi motivul pentru care este necesar ca măcar o dată pe an să treceţi pragul cabinetului unui stomatolog.



Cu toate că apar ultimii în cavitatea bucală, la vârsta maturităţii, molarii de minte nu sunt atât de diferiţi de ceilalţi dinţi şi pot deveni la fel de utili ca şi ceilalţi, dacă vor creşte corect şi vor fi susţinuţi de gingii sănătoase. Potrivit dr. Alina Simionescu, pacienţii se pot confrunta cu situaţii în care dintele rămâne încarcerat în gingii, iar ţesuturile din jurul său se pot inflama şi apar infecţii. Partea proastă este că, la măselele de minte apar carii foarte greu de tratat, pentru că fiind situate în spatele celorlate, medicului îi este foarte greu să intervină.



Mai mult decât atât, un molar bolnav duce la complicaţii gingivale, dureri intense la nivelul mandibulei, probleme la mestecat şi chiar senzaţia de zvâcnire a nervului în locul afectat. Aceştia, a subliniat medicul, pot ieşi toţi sau nici unul, iar acest lucru se explică prin evoluţia omului, a mestecaţiei şi alimentaţiei.



Totuşi, trebuie precizat că, fiind mai mici, molarii de minte trebuie periaţi individual. De-a lungul timpului, s-a observat că, tocmai datorită faptului că nu li se acordă atenţia cuvenită, aceştia nu ajung să fie periaţi şi se cariază mult mai repede. Ca urmare, de multe ori, soluţia extracţiei este cea pentru care se optează, atunci când molarii de minte sunt parţial erupţi şi nu au suficient spaţiu, ori dacă generează durere, sunt cariaţi profund sau dacă sunt parţial îngropaţi în osul maxilar şi sunt orientaţi spre dintele vecin pe care îl pot caria.



Totodată, aceştia se scot şi dacă va creşte retenţia plăcii dentare sau dacă sunt inactivi în masticaţie şi nu au antagonist, pentru a putea favoriza mai bine igiena molarului din faţa lor care are un rol important în masticaţie. Nu în ultimul rând, în cazul în care se observă că molarul are loc în cavitatea bucală, se va face doar o incizie pentru a-i permite acestuia să-şi urmeze erupţia pe arcadă.



Reţineţi, însă! Un molar de minte este extrem de valoros într-o viitoare lucrare fixă, atunci când lipsesc molarii vecini, de aceea extracţia acestuia, care, de altfel, este destul de dureroasă, ar trebui să se facă numai dacă este impetuos necesar. Nu uitaţi nici de situaţiile în care aceste măsele de minte sunt netratate. În aceste cazuri, ele pot cauza dureri intense la nivelul mandibulei sau maxilarului, probleme la mestecat şi chiar complicaţii precum boli gingivale, infecţii, carii, chisturi sau înghesuirea dinţilor.



Aşa cum era de aşteptat, imediat după realizarea extracţiei se va simţi un disconfort, asociat, deseori, cu durerea, dar care poate fi tratat cu analgezice şi antiinflamatoare. În plus, există posibilitatea apariţiei de infecţii, din cauza numărului mare de bacterii prezente în gură, dar în acest caz se administrează profilactic antibiotice. Alte efecte ce pot apărea sunt umflăturile, care variază de la un pacient la altul şi sângerările, care sunt considerate a fi normale. Pentru o igienă corespunzătoare, după extracţie se pot administra antiseptice locale: apă de gură, ceaiuri dezinfectante de salvie sau muşeţel.