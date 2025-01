La momentul actual, pielea poate fi examinată cu ajutorul unor mijloace moderne, non-invazive, care oferă o imagine complexă asupra aspectului pielii, oferind un diagnostic precis în evaluarea leziunilor cutanate ale pacientului, cu ajutorul dermatoscopiei.



Potrivit dr. Corina Burcuţ, medic specialist dermato-venerologie, dermatoscopia, care mai este cunoscută şi ca dermoscopie, reprezintă examinarea leziunilor cutanate cu un instrument specializat numit dermatoscop. „Acest instrument este format dintr-un sistem optic asemănător unei lentile, la care este ataşată o sursă de lumină, similar funcţiilor microscopice. Dermatoscopul este un instrument ce utilizează tehnologie avansată, foarte util medicilor dermatologi, care vine în sprijinul acestora cu o acurateţe crescută în diagnosticarea melanomului malign al pielii, precum şi a leziunilor pigmentare ce pot fi benigne, fără a mai fi necesară prelevarea de probe pentru biopsie. Totodată, dermatoscopia permite diferenţierea leziunilor pigmentare (de tip negi, aluniţe) de cele nepigmentare, precum şi a leziunilor maligne de cele benigne. Acest lucru face posibilă depistarea precoce a melanomului malign şi într-un stadiu curabil”, a explicat medicul.



De asemenea, cu ajutorul detaliilor pe care le oferă în examinarea leziunilor cutanate, dermatoscopia este folosită pentru investigarea negilor benigni sau atipici, a melanoamelor, carcinoamelor bazocelulare, dermatofibroamelor, keratozelor seboreice (senile sau ale vârstnicului). În plus, investigaţia permite analizarea tumorilor vasculare, a leziunilor pielii, exciziilor sau oricăror modificări ale unei leziuni. Mai rar, dermatoscopia ajută la depistarea unor afecţiuni ale părului şi scalpului (diferite tipuri de alopecii, sindroame genetice).



„Dermatoscopia poate aduce argumente în plus care să justifice excizia chirurgicală a unei leziuni cutanate. Metoda ajută la examinarea atentă şi completă a pacientului care se prezintă la cabinetul dermatologic. De aceea, este esenţial să vă prezentaţi la un consult la medicul dermatolog atunci când observaţi o modificare a aspectului pielii, care poate părea că s-a dezvoltat brusc şi cu modificări de pigment. Medicul dermatolog poate investiga în detaliu cu ajutorul dermatoscopului natura afecţiunii pielii şi poate determina dacă este vorba despre o cauză infecţioasă sau dacă leziunea este benignă sau malignă. O leziune malignă depistată timpuriu poate fi un avantaj major în recuperarea pacientului”, a completat specialistul.



În ultimii ani, din cauza faptului că numărul de cazuri de cancer de piele şi mai ales de melanom este într-o continuă creştere, este indicat să mergeţi la un dermatolog pentru efectuarea unui control dermatoscopic măcar o dată pe an.



De asemenea, mergeţi la un consult ori de câte ori observaţi că o aluniţă şi-a modificat forma, culoarea sau dimensiunea şi prezintă simptome (durere, prurit) sau când aluniţa a fost traumatizată. În plus, în cazul unei aluniţe, dermatoscopia ajută la examinarea amănunţită a fiecărei porţiuni din aluniţa respectivă, permiţând vizualizarea cu exactitate a caracteristicilor acesteia, care altfel sunt invizibile unei examinări cu ochiul liber. Totodată, cu ajutorul dermatoscopiei pot fi detectate până şi cele mai mici schimbări care ar putea indica o leziune pre-canceroasă sau canceroasă.