Atunci când pacientul are o glandă hiperactivă, care produce hormoni tiroidieni în exces, primește diagnosticul de hipertiroidism. Mai departe, hipertiroidismul provoacă o serie de simptome, începând de la oboseală cronică și insomnii, până la scădere în greutate și palpitații. Partea bună este că, după ce începe administrarea tratamentului, pacientul resimte o ameliorare a simptomelor și o îmbunătățire a stării generale. Medicii spun că nu există un regim alimentar special pentru pacientul cu hipertiroidism, însă alimentele care conțin iod ar trebui evitate pentru a nu stimula și mai mult țesutul glandular. În plus, o serie de alimente sunt benefice pentru acesta, în timp ce altele îi sabotează încercările de a ține activitatea glandei tiroide sub control.



Ca urmare, pentru a reduce cantitatea de hormoni tiroidieni se recomandă consumul alimentelor care nu conțin iod. Exemple de astfel de alimente sunt: sarea neiodată, albușurile, fructele proaspete sau din conservă, pâinea de casă, nucile și untul de nuci, cartofii, mierea.



Legumele crucifere, în schimb, o parte dintre acestea conțin compuși care reduc producția de hormoni tiroidieni și pot diminua și absorbția de iod de către tiroidă. Pacientul cu hipertiroidism se va simți bine dacă va consuma alimente precum: varză de Bruxelles și varză albă, varză kale, ridichi, conopidă, broccoli, ton, paste și cereale integrale, carnea de pui, de vită și de curcan, orezul, brânza de vaci, fasolea, spanacul.