Amețelile pot ascunde, de foarte multe ori, o mulțime de probleme de sănătate, așa că trebuie să fiți foarte atenți la simptome, pentru a putea preveni apariția acestora.



Aveți impresia că totul se învârte în jurul vostru? Amețeala poate fi explicată ca fiind acel episod neplăcut de instabilitate, când simțiți cum se rotesc toate obiectele, simțiți că vă clătinați și se poate întâmpla ca uneori să cădeți. Medicii spun că, de fapt, în realitate, amețeala este doar un factor care vine la pachet, câteodată, cu alte simptome, precum greața, senzația de vomă, o anxietate neexplicată și leșinul.



Analizând simptomele, specialiștii pot pune un diagnostic, cu toate că amețeala în sine nu reprezintă o afecțiune. Desigur, există mai multe tipuri de amețeli, iar vertijul este unul dintre acestea, ridicând mari probleme de echilibru. Potrivit dr. Claudia Tudor, se poate vorbi despre un vertij, în momentul în care apare sentimentul de mișcare, mai ales în momentele de repaos.



„Pacienţii ne spun, atunci când vin la cabinet că au impresia că tot ce este în jurul lor se mişcă, iar acest simptom poate semnala, deseori, o problemă la nivelul urechii interne, fiind afectat sistemul de echilibru al organismului. De foarte multe ori, se întâmplă ca jumătate dintre pacienții care ajung la noi să acuze senzația de amețeală frecventă. În acelaşi timp, dezechilibrul este tot un simptom ce vine la pachet cu senzația de amețeală”, a subliniat medicul. Specialistul a precizat că şi stresul face foarte multe victime, oamenii fiind din ce în ce mai îngrijorați, deprimați, triști, din diferite motive. Din păcate, toate aceste trăiri aduc și senzația de amețeală.



De asemenea, oamenii trebuie să ştie că amețelile care apar ocazional pot fi cauzate de oboseală sau de o hidratare necorespunzătoare. Aşa că, aveţi grijă să prindeţi măcar câteva ore de somn pe noapte şi să consumaţi lichide cât mai des, mai ales vara, când organismul are nevoie de o hidratare corespunzătoare. Totodată, este necesar a se ţine cont de faptul că, dacă ameţelile persistă, pot ascunde anumite afecțiuni, cum sunt anemia sau migrenele. Şi deficitul de vitamine din organism poate fi semnalat prin diverse simptome, mai ales că ficatul este unul dintre organele vitale ale corpului și are nevoie de un aport vitaminic corespunzător și constant. Ca urmare, în cazul unei eventuale anemii, corpul transmite prin intermediul unei amețeli că aveţi nevoie de ceva pentru ca el să funcționeze corespunzător. În acest fel, apare senzaţia de oboseală constantă, şi asta are loc în condiţiile în care este vorba despre o carenţă de fier.



În acelaşi timp, migrena, adică acea durere puternică de cap, poate fi însoţită atât de senzația de amețeală, cât și de cea de greaţă sau vomă. Medicii au constatat în ultimi ani că atât vertijul, cât și cefaleea pot apărea brusc. Dacă amețeala apare într-o formă lentă și pe parcurs se intensifică și apare o dată cu ea durerea de cap din ce în ce mai puternică, mergeţi de urgenţă la spital, întrucât este posibil să fie prezentă o tumoră la nivelul cerebral. Spre exemplu, şi tensiunea oscilantă poate da stări de amețeală, dar şi dureri de cap sau țiuituri în urechi.