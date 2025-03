Cu un conținut ridicat de apă, andivele sunt printre cele mai hidratante legume. Mai mult decât atât, sunt diuretice, favorizează eliminarea toxinelor și sunt foarte sărace în calorii, deci indicate în curele de slăbire. Potrivit specialiștilor, din punct de vedere nutrițional, andivele conțin fier, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina E, vitamina C și vitamine din complexul B. Acest cocktail este benefic în caz de anemie, dar și în perioadele de convalescență, pe perioada sarcinii și în dieta persoanelor în vârstă. Așa cum am menționat deja, ele sunt o sursă excelentă de vitamina K, iar aceasta joacă un rol foarte important în sănătatea oaselor și în metabolismul osos.



În plus, unele studii au arătat că creșterea aportului de vitamina K ar putea ajuta la reducerea riscului de fracturi și pierderi osoase. De asemenea, frunzele amare conțin beta caroten, care este un precursor al vitaminei A. Vitamina A ajută la susținerea vederii și la protejarea împotriva degenerescenței maculare cauzate de înaintarea în vârstă. Un alt lucru important de știut este că fibrele lor ajută la scăderea nivelului de lipoproteine cu densitate joasă (colesterol LDL), un lucru știut că diminuează riscul de boli de inimă. În cele din urmă, folații protejează arterele, deci există un risc mai mic de atac de cord sau accident vascular cerebral.