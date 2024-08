Consumul de apă este extrem de important pentru organism și pentru o viață sănătoasă. Aceasta este, de fapt, apă potabilă cu o valoare a pH-ului între 8 și 9. Consumul de apă alcalină poate avea numeroase beneficii pentru organism, sunt de părere specialiştii. Printre acestea se numără următoarele: contribuie la hidratarea organismului; neutralizează radicalii liberi; susține sistemul imunitar; contribuie la detoxifierea organismului; reduce aciditatea gastrică; previne apariția unor afecțiuni ca ulcerul, gastrita, unele tipuri de cancer; încetinește procesul de îmbătrânire a celulelor; ajută organismul să se refacă după acțiuni obositoare. Totodată, susține organismul în timpul activităților sportive,



redă tonusul și vitalitatea organismului, contribuie la o circulație mai bună a sângelui, reglează procesele respiratorii şi pofta de mâncare. În acelaşi timp, reduce tensiunea arterială, poate să contribuie la sănătatea oaselor şi menținerea diabetului sub control. Unele studii susțin că apa alcalină asigură o hidratare mult mai bună decât apa potabilă care are un pH neutru, deoarece țesuturile o absorb mult mai ușor. În plus, se pare că poate încetini procesul de îmbătrânire a organismului prin faptul că îndepărtează reziduurile acide la nivel celular. Țesuturile se mențin, astfel, tinere pentru mai mult timp. Toxinele care ajung în organism prin intermediul alimentelor pot fi eliminate, de asemenea, cu ajutorul consumului de apă alcalină.