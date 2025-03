Apa termală este un aliat delicat și eficient în îngrijirea pielii sensibile a bebelușilor. Bogată în minerale și oligoelemente, aceasta calmează iritațiile, hidratează și protejează pielea de factorii externi. Spre deosebire de apa obișnuită, susţin specialiştii, aceasta are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, fiind ideală pentru pielea predispusă la roșeață sau uscăciune. Poate fi utilizată zilnic, inclusiv după băiță, schimbarea scutecului sau expunerea la soare. Totuși, este important să alegeţi un produs testat dermatologic, potrivit pentru pielea delicată a celor mici. în prezent, produsul este disponibil sub formă de spray, fiind ușor de aplicat și absorbindu-se rapid fără a lăsa reziduuri. Partea bună este că poate fi folosită pe față, corp sau chiar pe zonele afectate de iritații, oferind o senzație imediată de prospețime și confort. Totodată, este benefică în cazul dermatitei atopice, iritațiilor provocate de scutec sau roșeții cauzate de factorii externi. În plus, spray-urile oferă protecție împotriva factorilor externi: poluarea, vântul, schimbările de temperatură și apa dură, care pot afecta pielea sensibilă a bebelușilor. Astfel, apa termală creează un strat protector, ajutând la menținerea unui echilibru optim al pielii și prevenind agresiunile externe. Mai mult decât atât, oferă un efect răcoritor și calmant în sezonul cald.