Piciorul atletului este o afecțiune care face referire, desigur, la o problemă localizată la nivelul membrelor inferioare și care este caracteristică, în general, persoanelor adulte. Aceasta apare, de obicei, în urma unei infecții fungice, cu simptome care includ exfolierea pielii, roșeața, pruritul, senzațiile de mâncărime, apariția bășicilor și a pustulelor.



Potrivit dr. Emilia Ciobanu, piciorul atletului este o boală dermatologică contagioasă, deci aveți grijă că se poate transmite foarte ușor și care apare prin purtarea pieselor de încălțăminte contaminate, menținerea unei umezeli constante a piciorului sau deplasarea în tălpile goale la piscină și vestiare comune. „Practic, afecțiunea este contactată în momentul în care are loc contactul dintre pielea de pe talpă și o suprafață udă. Ca urmare, atunci când observaţi că vă confruntaţi cu o astfel de problemă, nu staţi, contactaţi imediat un medic, pentru că ciuperca se poate întinde cu mare repeziciune. Dacă aveţi, deja, boala, trebuie să încercați să vă țineți, pe cât posibil, picioarele și degetele uscate și să folosiţi des diverse creme care să vă mai amelioreze mâncărimea și să distrugă ciuperca care se face vinovată de infecția micotică. Nu încercaţi să vă trataţi cu leacuri băbeşti, întrucât acestea vă pot face mai mult rău decât bine”, este avertismentul medicului.



Aşa că, cel mai sigur este să mergeți la medicul specialist care este în măsură să vă prescrie un tratament eficient, care să vă scape de această problemă deranjantă. Reţineţi, însă! Atât pe perioada tratamentului, cât și după ce afecțiunea a dispărut, spălați sau fierbeți fiecare pereche de șosete folosită, pentru a distruge orice urmă de ciupercă și pentru a evita reapariția micozei. De asemenea, încălțările trebuie spălate și curățate corect.



În prima fază, pielea se înroșește și crapă



Cum vă daţi seama că suferiţi de această boală? În scurt timp de la infectare, individul începe să vadă schimbări în ceea ce privește aspectul tălpii și a degetelor de la picioare. Imediat ce a fost contactată, aceasta face ca pielea să se înroșească și să crape, producând în același timp și o senzație de arsură și mâncărime, iar pielea arată ca niște solzi.



După cum spuneam, orice mediu umed, dar și călduros reprezintă locul ideal de dezvoltare și, astfel, este foarte important să evitați să vă transpire picioarele.



În concluzie, nu mai stați pe gânduri și mergeți la un medic specialist, însă, în cazul în care aveți certitudinea că ați contactat o astfel de infecție micotică și decideți să vă tratați fără ajutorul unui medic, țineti cont de faptul că trebuie să îi solicitați farmacistului o cremă sau un unguent care să aibă în conținutul său clotrimazol ori miconazol, cu care va trebui să vă masați piciorul de două-trei ori pe zi.



Pentru a avea rezultate, nu este recomandat să întrerupeți tratamentul, sub nici o formă, imediat ce ați observat că ciuperca a dispărut, ci continuați câteva zile și chiar după aceea, pentru a o distruge definitiv.



În cazul în care doriți să evitați produsele farmaceutice, piciorul atletului poate fi tratat și prin folosirea unei paste obținute din bicarbonat de sodiu și apă. Pasta obținută se aplică peste ciupercă, iar după câteva minute se clătesc bine picioarele și se usucă. Imediat după aceea, se pudrează cu puțină făină de porumb. De asemenea, gelul de aloe sau orice altă cremă care are rolul de a înmuia pielea, amestecat cu puțin ulei din arbore de ceai, duc la formarea unui unguent care este considerat un tratament eficient, care trebuie aplicat peste zona afectată de această infecție micotică, pe o perioadă de o lună și jumătate sau două.



Nici crema de gălbenele nu trebuie ignorată, aceasta fiind considerată un tratament foarte eficient pentru diverse afecțiuni ale pielii, datorită proprietăților antiinflamatorii și antimicotice pe care le deține.