Aveţi grijă de vedere! Feriţi-vă ochii de efectele nefaste ale calculatoarelor

Tot mai mulţi specialişti atrag atenţia asupra impactului pe care îl au ecranele asupra sănătăţii oculare, având în vedere creşterea utilizării dispozitivelor electronice din ultima vreme. Din păcate, vederea este extrem de expusă la efectele nocive ale ecranelor.

Cadrele medicale spun că a apărut, deja, conceptul de sindrom de vedere computerizată (CVS), această problemă apărând atunci când expunerea la ecrane este mai mare de trei ore pe zi sau atunci când luminozitatea ecranului este peste nivelul recomandat. De asemenea, afecţiunea apare atunci când distanţa dintre ochii unei persoane şi ecran este prea mică. Potrivit dr. Cristiana Rusu, în ziua de azi, nu există om care să nu folosească televizoare, tablete, telefoane mobile, computere. Prin urmare, ochii noştri îşi petrec ziua luptându-se să se concentreze pentru a interpreta informaţiile de pe aceste dispozitive. Adesea, oamenii depun un mare efort ocular pentru a se uita la telefoanele mobile. Întrucât le ţineţi la mică distanţă de cap, forţaţi vederea binoculară a ochilor. „Apoi, când priviţi fix la un ecran o perioadă lungă de timp, pleoapele se mişcă cu 30% mai puţin decât în mod normal, iar acest lucru reduce cantitatea de umiditate din lacrimi, ceea ce înseamnă că globii oculari sunt mai puţin hidrataţi. Practic, atunci când înţelegeţi impactul ecranelor asupra sănătăţii vizuale, vă daţi seama de logica din spatele simptomelor. Este vorba despre căutarea semnelor de oboseală oculară care rezultă dintr-un efort excesiv. Printre cele mai frecvente simptome ale sindromului de vedere computerizată, amintim următoarele: vedere neclară sau dublă. Aceasta este cunoscută, din punct de vedere medical, sub numele de diplopie. Ce se întâmplă, de fapt? Pacientul are senzaţia de nisip în globul ocular, iar această stare duce la frecarea intensă a ochiului. După aceea, la scurt timp, încep să i se înroşească ochii. Acest lucru rezultă din iritarea şi inflamaţia ochiului, precum şi din frecarea constantă. În plus, persoana respectivă începe să simtă o durere în spatele ochilor”, a explicat medicul.

În acelaşi timp, oboseala vizuală poate duce la dureri de cap. Pe de altă parte, durerile de cap pot apărea şi din cauza telefoanelor mobile şi poziţionării capului atunci când le folosiţi. Totodată, există o serie de mecanisme care intră în joc în mod inconştient pentru a putea utiliza ecranele. Corpul uman modifică formele şi modalităţile prin care îşi îndeplineşte funcţiile obişnuite pentru a se adapta la dispozitivele electronice.

Ca urmare, una dintre problemele de bază pe care le implică impactul ecranelor asupra sănătăţii vizuale este legată de capacitatea de concentrare. Ochii, în starea de repaus, se concentrează cu uşurinţă asupra obiectelor aflate la o distanţă mare. Cu toate acestea, atunci când trebuie să se concentreze asupra a ceva din apropiere, se declanşează mecanisme de compensare care necesită efort. Aceste sarcini de acomodare duc la apariţia oboselii. Mai mult decât atât, concentrarea pe care o cer ecranele este la nivel ridicat şi ochii tind să rămână deschişi pentru perioade mai lungi de timp şi clipiţi mai rar. În medie, clipiţi de 15 până la 20 de ori pe minut. Cu toate acestea, simpla folosire a unui ecran poate reduce numărul de clipiri la trei pe minut, sunt de părere specialiştii. În plus, ecranele emit o cantitate considerabilă de lumină albastră, aceasta fiind un fragment al spectrului complet de lumină, care poate pătrunde prin retină. Din nefericire, lumina albastră ajunge la macule şi le deteriorează în timp.