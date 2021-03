Băuturile energizante afectează ficatul și slăbesc capacitatea de concentrare

Ficatul este, clar, cel mai mare organ al corpului uman, cu o complexitate de funcții și roluri vitale și o capacitate uimitoare de regenerare, caracteristică unică între organele omenești. De fapt, ficatul este unul dintre organele fără de care omul nu ar putea supraviețui mai mult de câteva minute.

Pentru o viață sănătoasă și pentru bunăstarea organismului, este necesar să vă detoxifiați ficatul cu plante medicinale, întrucât celelalte organe vor funcționa corespunzător doar dacă aveți grijă de ficat. Astfel, dacă vreți să fiți sănătoși trebuie să aveți mare grijă la ceea ce beți și ce mâncați, pentru a nu vă îmbolnăvi.

Potrivit dr. Mara Iordănescu, tot mai multe persoane consumă diverse băuturi, mai ales sucuri în loc de apă, expunându-se în felul acesta la boli grave. Sucurile dulci, băuturile carbogazoase și alte lichide din comerț nu aduc niciun beneficiu organismului, multe dintre ele fiind extrem de nocive pentru sănătate, în special pentru ficat.

Consumate în cantități mari, crema de whisky, lichiorul de cafea, cocktailurile alcoolice cum ar fi fresh-urile amestecate cu votcă pot duce la apariția cirozei. În același timp, combinația de alcool cu zahăr este foarte periculoasă și provoacă leziuni hepatice, inflamația pancreasului, precum și creșterea nivelului trigliceridelor, o formă de grăsime din sânge.

Sucurile naturale conțin foarte multă fructoză

Chiar dacă nu conțin zahăr rafinat, adăugat din exterior, aceste băuturi conțin propriul lor nivel de zahăr. Sucurile naturale, de exemplu, conțin foarte multă fructoză, acel tip de zahăr care se găsește în mod normal în toate fructele. Așa că, un pahar cu fresh de portocale, preparat în casă, poate conține până la 150 - 180 de calorii. Tocmai de aceea, medicii recomandă să consumați astfel de sucuri ocazional, și de preferință dimineața, pentru a nu da peste cap nivelul glicemiei din sânge.

Aproape toată lumea cunoaște faptul că sucurile acidulate nu sunt deloc benefice pentru sănătate. Acestea afectează digestia, îngrașă, atacă smalțul dinților și sunt periculoase pentru inimă, fiind total contraindicate persoanelor cardiace. Ele pot seca organismul de calciu, din cauza conținutului ridicat în cofeină și zahăr. Cofeina din băuturile acidulate afectează organele interne, în special ficatul.

La rândul lor, băuturile energizante conțin multe E-uri, iar atunci când sunt consumate regulat, acestea afectează ficatul, epuizează organismul, slăbesc capacitatea de concentrare și reflexele. Aceste energizante sunt, de asemenea, extrem de periculoase pentru inimă.

Pentru a avea o viață sănătoasă specialiștii ne recomandă să înlocuim, pe cât se poate, aceste băuturi ce pot fi nocive, cu apă. Aceasta are un rol vital în organism, contribuind la transportul elementelor nutritive, eliminarea toxinelor și reglarea temperaturii corpului. În plus, prin faptul că are zero calorii, apa vă ajută să vă mențineți greutatea corporală în limite normale. De asemenea, semințele de armurariu au puterea de a ajuta ficatul să se regenereze. Practic, ele cresc secreția de bilă (fiere), o substanță foarte importantă pentru funcționarea optimă a ficatului.