Primul consult ginecologic este întotdeauna mai delicat. Doamna sau domnişoara păşeşte cu mari emoţii în cabinetul medicului la care a decis să meargă şi de cele mai multe ori nu ştie la ce să se aştepte sau ce trebuie să facă. Tocmai de aceea, este necesar ca ea să fie cât mai informată, tocmai pentru ca primul consult ginecologic să fie cât mai puţin stresant.



Potrivit dr. Valentin Peţeanu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, în afara faptului că, în acest fel, puteţi descoperi şi trata afecţiunile în stadii incipiente, acest consult vă ajută să vă menţineţi sănătatea sexuală.



„Examenul ginecologic nu este un eveniment tocmai plăcut pentru nici o femeie. Fie pentru că nu avem timp de stat în sala de aşteptare, fie pentru că ne este teamă de consultul în sine sau de ce ne-ar putea spune medicul, fie pur şi simplu datorită sentimentului de jenă care ne încearcă de fiecare dată. Motive sunt suficiente şi sunt cu atât mai multe pentru o adolescentă care se află la primul consult şi care nu ştie nici măcar la ce să se aştepte”, este de părere medicul.

În principiu, a precizat acesta, fiecare adolescentă trebuie să meargă la un prim consult ginecologic după vârsta de 18 ani sau oricând, după 12 - 13 ani (după apariţia primei menstruaţii) dacă are probleme ginecologice sau dacă şi-a început deja viaţa sexuală.



Ideal ar fi ca orice tânără care intenţionează să-şi înceapă viaţa sexuală să nu facă acest pas înainte de a avea o discuţie serioasă cu un doctor, care îi poate recomanda, printre altele, şi cea mai potrivită metodă de contracepţie pentru ea. Înainte de toate, însă, adolescentele trebuie să fie coştiente că odată cu începerea vieţii sexuale riscă să contacteze o mulţime de boli cu transmitere sexuală.



Examenul ginecologic poate preveni apariţia cancerului



Aşa că examenul ginecologic este o „piesă de rezistenţă” pentru sănătatea noastră sexuală, şi nu numai. Ca urmare, acesta ajută la prevenirea diferitelor afecţiuni ginecologice, detectarea cancerelor (de col uterin, de uter, de ovar sau de sân) într-o fază incipientă.

Totodată, o verificare efectuată la timp poate descoperi bolile cu transmitere sexuală, ce pot fi tratate înainte ca ele să ducă la infertilitate sau alte complicaţii.

Aşadar, orice adolescentă care prezintă următoarele simptome trebuie să se prezinte imediat la medic: sângerare sau secreţie vaginală anormală, menstre abundente, prelungite sau foarte dureroase, durere, mâncărime sau umflături la nivelul vulvei sau vaginului. La acestea se adaugă durerile anormale sau severe localizate în abdomen, în pelvis (partea inferioară a abdomenului) sau în vagin ori durerile din timpul actului sexual etc. Menţionăm că acest control ginecologic se va face la o săptămână după încetarea menstruaţiei.



Un alt sfat: înainte de consult, nu se fac spălături intravaginale şi nu se va avea contact sexual cu 24 ore înainte. În cazul în care medicul consideră necesar, se va recomanda efectuarea examenului Papanicolau şi alte teste. Acest test Papanicolau constă în recoltarea de celule de pe colul uterin cu ajutorul unei periuţe sau spatule speciale şi este extrem de important în depistarea prezenţei celulelor precanceroase sau canceroase şi a inflamaţiei la nivelul colului uterin.



Nu uitaţi că, în urma unui contact sexual neprotejat, pot fi transmise o mulţime de boli sexuale, cum ar fi sifilisul, gonoreea, infecţia cu chlamidia, herpesul genital, infecţia cu virusul papiloma uman (HPV), hepatita cu virus B şi infecţia cu HIV, care produce SIDA.



În concluzie, a subliniat dr. Peţeanu, consecinţele asupra sănătăţii pot fi dintre cele mai grave, iar femeile sunt cele mai afectate: infertilitate, cancer de col uterin, sarcini extrauterine, avort spontan sau naştere prematură etc.