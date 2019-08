Când mergem cu un copil bolnav la urgențe

Copilașul dumneavoastră nu se simte bine? Vă întrebați dacă ar trebui să îl tratați acasă sau să il duceți la medic? În general, serviciile de urgență se adresează numai cazurilor în care sănătatea copilului este pusă în pericol.

Potrivit dr. Alexandra Lațcu, medic pediatru, unitățile de primiri urgențe sunt de obicei foarte aglomerate, pacienții de aici prezentând boli diverse, pornind de la simple răceli, rujeolă, până la meningite, traumatisme post-accidente rutiere etc. Pe scurt, o atmosferă aglomerată și tensionată, cu risc mare de a contacta alte boli.

Teoretic, există doar câteva situații în care trebuie să apelați la un serviciu de urgență: pierderea cunoștinței, leșin, stop cardio-respirator, înec, sufocare, traumatisme severe, fracturi, sângerare masivă, arsuri. În aceeași categorie de risc intră și pacienții cu șoc anafilactic, mușcătură de șarpe ori alte animale, intoxicații medicamentoase sau nemedicamentoase (detergent, benzină, diluant, alcool, pesticide, ciuperci), convulsii.

Când puteţi aștepta câteva zile (1-3 zile) pentru un consult medical? Specialistul spune că, de cele mai multe ori, dacă avem un copil bolnav care tolerează bine febra sau simptomatologia se asociază cu o stare generală bună a copilului, nu este necesară o consultație de urgență, ci la un medic de familie.

„Părinții sunt cei care cunosc cel mai bine copilul și astfel vor reuși să își dea seama atunci când cel mic nu se simte bine, nu are chef de joacă sau este altfel față de cum e el de obicei. Spre exemplu, copilul poate primi tratament la domiciliu dacă are o febră bine tolerată, timp de 2-3 zile, dacă nu are poftă de mâncare, tuşeşte, are dureri de burtică, constipație sau secreții nazale. Totuşi, de fiecare dată când avem un copil bolnav este recomandat ca acesta să fie consultat de către un medic înainte de a începe un tratament”, a completat medicul.