Cătina cu miere este un remediu tradițional foarte popular, folosit atât de copii, cât și de adulți sau de către persoanele vârstnice care au nevoie de un plus de energie. Beneficiile consumului de cătină cu miere sunt numeroase, iar cercetările recente susțin utilizarea lor îndelungată în medicina tradițională. Unul dintre cele mai importante avantaje ale produsului este capacitatea acesteia de a stimula sistemul imunitar. Fructul la care facem referire este bogat în vitamina C, antioxidanți și alte vitamine și minerale ce pot îmbunătăți funcțiile sistemului imunitar și poate ajuta la prevenirea infecțiilor.



Consumul său regulat poate reduce chiar riscul de răceli și gripă și poate întări rezistența organismului împotriva diverselor infecții. În plus, cătina cu miere poate avea un efect pozitiv semnificativ asupra sănătății cardiovasculare. Aceasta conține Omega 3, Omega 6, Omega 7 și Omega 9, care contribuie la reglarea nivelului de colesterol din sânge și la prevenirea depunerilor de grăsimi pe vasele de sânge. De asemenea, combinația este recomandată pentru proprietățile sale anti-îmbătrânire, dar este cunoscută și pentru efectele sale benefice asupra sistemului digestiv, ajutând la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea constipației. O altă caracteristică a cătinei cu miere este acțiunea antioxidantă și antiinflamatoare.