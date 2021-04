Ce beneficii aveți dacă beți un pahar de apă caldă pe stomacul gol

Știați că o cană de apă caldă pe stomacul gol este o alternativă pentru cei care nu tolerează aciditatea lămâii la primele ore ale dimineții? Specialiștii de la dozadesanatate.ro spun că acest lichid ajută organismul să elimine toxine. În plus, apa caldă pe stomacul gol are numeroase beneficii. Mai mult decât atât, precizează medicii, a bea o cană de apă caldă pe zi este un obicei sănătos, care are atât de multe beneficii și niciun efect secundar.

Unele persoane au impresia că dacă beau apă caldă, scapă și de kilogramele nedorite. Medicii sunt, însă, de părere că aceasta este o modalitate simplă și sănătoasă de a suplimenta o dietă corespunzătoare, întrucât stimulează detoxifierea naturală a organismului și vă ajută să vă reglați greutatea. În același timp, apa caldă prezintă următoarele beneficii: accelerează metabolismul, ajută la eliminarea toxinelor, îmbunătățește digestia, combate constipația. Totodată, apa caldă pe stomacul gol poate fi o modalitate excelentă de a îmbunătăți funcționarea sistemului nervos. Medicii cred că primele momente ale dimineții sunt ideale în acest sens, deoarece stomacul este mai receptiv. Așa că, dacă în loc de micul dejun obișnuiți să beți doar o ceașcă de cafea, de exemplu, aceasta vă va oferi energie, dar va deregla nivelul de pH al organismului, făcându-l mult mai acid.