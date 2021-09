Ce legătură există între miros și gust

Papilele gustative pot recunoaște cinci gusturi de bază - dulce, sărat, amar, acru și umami (cuvânt japonez care este asociat cu savoarea cărnii sau a ciupercilor). Cu toate acestea, aromele pe care le experimentați atunci când beți sau mâncați nu sunt atât de simple. La fel ca celelalte simțuri, gustul poate fi manipulat de anumiți factori care nu se află sub controlul nostru.

De exemplu, spun specialiștii, 80% dintre aromele pe care le gustați vin de la simțul mirosului, de aceea există o legătură între aromă și apetit. În primul rând, subliniază aceștia, mirosul mâncărurilor stimulează apetitul. Ce se întâmplă? Papilele produc semnale pe care le trimit creierului ca să interpreteze aroma. Cu toate acestea, pentru că mai întâi oamenii se uită la mâncare și apoi o mănâncă, ochii trimit semnale creierului înaintea papilelor. Așadar, culoarea mâncării poate pre-determina cum veți percepe gustul mâncării. Un studiu arată că mentalitatea oamenilor se schimbă în funcție de culoarea unui aliment sau a unei băuturi. Astfel, participanții la studiu au arătat că vinul a fost cu 50% mai dulce sub o lumină roșie, decât sub o lumină albastră sau albă. Asta susține teoria că populația este atrasă de alimentele de culoarea roșie, deoarece semnalează gustul dulce și caloriile. Desigur, ustensilele joacă și ele un rol în percepția pe care o aveți despre produsul respectiv. Iaurtul mâncat cu o linguriță albă pare mai dulce decât iaurtul roz mâncat cu aceeași linguriță albă. În plus, greutatea ustensilelor are un impact asupra gustului. Un bol mai greu combinat cu o linguriță grea, face ca iaurtul să pară mai bun la gust și tot așa.