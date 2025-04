Ceaiul de cocos este o băutură care vă poate completa dieta dacă o consumați în mod constant. Potrivit specialiștilor, compoziția lui poate asigura o serie de beneficii organismului. Înainte de toate, trebuie să știți, însă, că băutura la care facem referire conține cofeină și se prepară prin combinarea fulgilor și laptelui de cocos cu ceai verde sau ceai negru. Foarte important, se poate consuma la diferite temperaturi, deoarece profilul său nutritiv poate rezista în diferite condiții climatice. Pe scurt, laptele de cocos are un conținut bogat în: grăsimi saturate, magneziu, fier, vitamina C, potasiu, fibre. La rândul lor, ceaiul verde și cel negru asigură concentrații ridicate de compuși polifenolici și alte ingrediente active care sunt o sursă naturală de antioxidanți. Așadar, combinarea acestor ingrediente poate avea un impact pozitiv asupra corpului uman, sprijinind sănătatea oaselor și ajutând la scăderea dimensiunii ulcerelor gastrice. Mai mult decât atât, ceaiul de cocos poate fi util în gestionarea unei greutăți optime și vă poate ajuta să scăpați de kilogramele în plus. Substanțele sale nutritive pot fi ușor metabolizate în organism și oferă senzație de sațietate, diminuând aportul total de calorii. În plus, cofeina din ceai stimulează metabolismul și poate sprijini arderea grăsimilor. Proprietățile medicinale ale ceaiului de cocos includ vitamine și minerale, care aduc, în același timp, beneficii pielii și părului, dar pot preveni și îmbătrânirea prematură.