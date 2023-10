Ceaiul de cozi de cireşe ajută la ameliorarea problemelor digestive

Consumul de ceai de cozi de cireșe în mod regulat contribuie la funcționarea optimă a aparatului urinar, dar și la eliminarea lichidelor reținute în corp. Potrivit specialiştilor, este recomandat în mod special pentru a trata afecțiunile tractului urinar (infecții urinare, litiază renală). Acesta se prepară foarte ușor și are o mulțime de beneficii pentru organism. Puneţi o lingură de cozi de cireșe într-un pahar cu apă clocotită (250 ml de apă) și lăsaţi-o la infuzat pentru 5-10 minute. Strecuraţi ceaiul de cozi de cireșe și beţi-l de două ori pe zi (dimineața și seara), cu aproximativ jumătate de oră înainte de masă, în cure de 30 de zile, maxim.



Codițele de cireșe conțin vitamina B1, vitamina C și vitamina D. Datorită efectului diuretic, dar și antioxidanților pe care îi conține, băutura este săracă în calorii și crește rezistența organismului în fața mai multor boli. Codițele de cireșe au următoarele proprietăți: îmbunătățesc sănătatea ficatului; ajută la scăderea colesterolului; curăță rinichii și previn formarea calculilor renali; au efect calmant și întăresc nervii. Totodată, luptă împotriva infecțiilor urinare. Datorită conținutului ridicat de potasiu, cozile de cireșe au un puternic efect diuretic, depurativ și antiinflamator. De aceea, este recomandat împotriva infecțiilor urinare ușoare, dar și acute. În plus, ceaiul de cozi de cireșe are efect detoxifiant, fapt ce ajută la ameliorarea mai multor probleme digestive.