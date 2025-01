Matcha este un tip de ceai verde, sub formă de pudră, cu un gust unic și culoare verde intens, considerată cea mai aromată formă de ceai verde.

Numeroase studii realizate și susținute științific arată că ceaiul verde matcha are numeroase beneficii pentru sănătate. În primul rând, au precizat specialiștii, acesta poate contribui la reducerea riscului de depresie. În plus, cercetările au arătat că, în cazul persoanelor aflate în postmenopauză și chiar celor diagnosticate cu depresie, băutura la care facem referire i-a ajutat foarte mult. Acest tip de ceai mai contribuie la protecția funcției creierului. O analiză a 36 de studii arată că ceaiul verde matcha scade riscul dezvoltării tulburărilor cognitive (demența, boala Parkinson și boala Alzheimer) care afectează, de regulă după 65 de ani, învățarea, memoria, mișcarea, limbajul și atenția.



Totodată, oamenii de știință au remarcat că ceaiul matcha conține cantități mari de antioxidanți polifenoli, care contracarează compușii care atacă celulele sănătoase, inclusiv pe cele din țesutul testicular. De asemenea, contribuie la reducerea colesterolului și poate reduce tensiunea arterială. Efectele au fost chiar mai mari la persoanele cu hipertensiune arterială existentă sau la cele cu alți factori de risc pentru boli de inimă.