Perioada menstruației aduce o serie de simptome neplăcute, iar dintre acestea cele mai supărătoare sunt durerile. În tot acest timp, corpul se confruntă cu simptome, precum: oboseală, balonare și crampe. Ele pot fi atenuate, însă, cu ajutorul unor alternative naturale simple, cum ar fi ceaiurile obținute din plante. Specialiştii afirmă că pentru a trata durerile menstruale, se poate apela la o varietate de ceaiuri, care pot fi ușor preparate acasă. Acestea prezintă puține potențiale efecte adverse, iar dacă apar, se recomandă să cereţi sfatul unui medic. De exemplu, ceaiul de ghimbir este o soluţie pentru a atenua durerile menstruale. El are proprietăți antiinflamatorii și conține substanțe vegetale, care pot ameliora acest disconfort pe durata perioadei menstruale.



Totodată, dacă beţi ceai verde în mod regulat, aveţi șanse mai reduse de a vă confrunta cu crampe și balonare. Această caracteristică se poate datora faptului că ceaiul verde are un conținut ridicat de flavonoide, antioxidanți și substanțe cu proprietăți antiinflamatorii. În acelaşi timp, asigură cantități crescute de L-teanină, un aminoacid care stimulează dopamina și poate reduce anxietatea. Din acest motiv, poate fi util pentru unele schimbări de dispoziție induse de menstruație. La rândul său, ceaiul de mușețel are proprietăți antiinflamatorii şi antispastice, care pot ajuta la ameliorarea durerilor puternice asociate cu crampele menstruale. Nu în ultimul rând, feniculul poate fi eficient în combaterea dismenoreei.