Vreți să dați câteva kilograme jos? În acest caz, trebuie să știți că o parte dintre lichide pot accelera arderea caloriilor, ceea ce vă poate susține procesul de slăbire. De exemplu, susțin specialiștii, anumite ceaiuri pot sprijini funcția metabolismului și pot stimula pierderea în greutate. De obicei, acestea oferă mai multe beneficii asupra sănătății, dacă le consumați în mod constant și în cantități moderate. În plus, o parte dintre ele vă pot ajuta să gestionați o greutate optimă deoarece pot stimula metabolismul. Ceaiul de goji se folosește, de cele mai multe ori, ca terapie pentru a trata diabetul și alte afecțiuni, dar poate susține procesul de slăbire, deoarece are capacitatea de a accelera arderea grăsimilor. Totodată, ceaiul verde se numără printre băuturile pentru stimularea metabolismului și include catechine, un tip de antioxidanți care declanșează eliberarea de grăsime din celulele adipoase.



Aceștia pot contribui la accelerarea capacității ficatului de a transforma grăsimea în energie. Ceaiul verde vă poate ajuta să scăpați de kilogramele în plus, dar este indicat să evitați să-l consumați în variantele la sticlă, care includ zaharuri adăugate. Ceaiul alb, în schimb, conține antioxidanți asemănători cu cei prezenți în ceaiul verde și accelerează metabolismul, astfel încât organismul poate arde cu aproximativ 70-100 de calorii mai mult într-o zi. La rândul său, ceaiul negru se obține prin fermentație, care se poate modifica chimic și poate crește frecvent concentrația de cofeină. În plus, polifenolii prezenți în compoziția ceaiului negru pot ajuta la prevenirea absorbției grăsimilor în intestine.