Detoxifierea cu ajutorul ceaiurilor nu este recomandată ca dietă de sine stătătoare, pentru că ceaiurile nu sunt foarte bogate în nutrienții necesari desfășurării tuturor funcțiilor normale ale organismului. Cu toate acestea, ele pot fi utilizate ca aliat care ajută ficatul în procesul natural de detoxifiere și pot fi băute regulat, de câteva ori pe săptămână. De exemplu, rooibos este un ceai delicios, care poate fi consumat înainte de culcare și a cărui compoziție îl face perfect pentru a ajuta ficatul să funcționeze: are antioxidanți polifenolici și flavonoide, fier, potasiu, calciu, fluor, cupru, magneziu, mangan, zinc și acizi alfa.



În plus, susțin specialiștii, infuzia din rooibos încetinește procesul de îmbătrânire, susține lupta organismului cu radicalii liberi și favorizează digestia.



Ceaiul de fenicul este recomandat pentru a elimina produșii reziduali din corp. Medicii afirmă că feniculul poate funcționa ca un agent care curăță sângele și ca un bun diuretic, care menține rinichii sănătoși și ficatul în bună stare. În plus, acesta ajută și la îmbunătățirea digestiei.



Pentru a intensifica circulația și stimula procesele naturale de detoxifiere, practicați, de asemenea, cu regularitate, zilnic, exerciții fizice moderate, plimbări ușoare, în aer curat sau asigurați-vă că ați făcut minim 5.000 de pași pe zi. Aerul curat este foarte important, pentru că toxinele ajung în corpul și prin intermediul respirației.