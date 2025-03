Sindromul ochiului uscat, cunoscut și sub numele de keratoconjunctivită sicca, este o afecțiune caracterizată prin uscăciunea ochilor, aflată într-un proces de expansiune evident și care tinde astfel să devină o problemă de sănătate publică. Potrivit dr. Sanda Jurja, aceasta se poate manifesta sub forma senzaţiei de uscăciune oculară, de „nisip în ochi”, iritație, înroșire, secreții, vedere încețoșată și oboseală oculară. Severitatea simptomelor poate varia de la ușoară și ocazională la severă și continuă. Sindromul ochiului uscat poate duce la vedere încețoșată, instabilitatea filmului lacrimal, creșterea riscului de deteriorare a suprafeței oculare.



„Tehnologia, devenită parte integrantă din viața noastră, ne oferă imense beneficii, dar ne și afectează uneori sănătatea. La nivelul ochilor, principalele ‚«costuri» pe termen scurt sunt oboseala vizuală și deteriorarea lacrimilor. Lacrimile formează așa-numitul film lacrimal, cu rol extrem de complex în apărarea suprafeței oculare, dar și cu rol optic, influenţând astfel și claritatea vederii. Există tot mai mulți adulți ce lucrează la computer în domenii tradițional computerizate ca IT, financiar, dar și în tot mai multe alte domenii intrate mai recent în acest trend actual al digitalizării. Aceștia desfășoară zilnic minimum 7-8 ore de lucru la ecran, la care se adaugă folosirea smartphone-ului, a altor dispozitive electronice și a televizorului. În acest context, se întâmplă deseori ca, din cauza concentrării asupra activității în curs, protagoniștii să uite să clipească. Clipitul este mecanismul prin care lacrimile se distribuie pe suprafața ochilor, pentru a constitui acea peliculă cu rol protector și optic pe care o menționam mai sus, filmul lacrimal. Consecința deficitului de clipire va fi degradarea acestui film și instalarea sindromului de ochi uscat”, ne-a declarat medicul