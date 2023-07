Consumul de alcool, extrem de nociv la persoanele tinere

Direcția de Sănătate Publică a Judeţului (DSPJ) Constanţa desfășoară pe toată perioada lunii iunie 2023, o campanie de informare-educare-conștientizare a riscurilor obiceiului de a fuma. Aceasta este intitulată „Consumul de alcool îți afectează sănătatea, mai ales dacă ai vârsta sub 25 ani! Nu risca! Informează-te!”.



Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătăţii, luna națională a informării despre efectele consumului de alcool are scopul de a informa populația generală și în special tinerii și adolescenții despre efectele consumului de alcool, pentru a contribui la formarea unor valori și atitudini pozitive față de stilul de viață sănătos și la stimularea schimbărilor pozitive în comportamentul legat de consumul de alcool.



Tema campaniei este „Prevenirea consumului de alcool și a efectelor consumului de alcool la tineri, iar sloganul campaniei „Consumul de alcool îți afectează sănătatea, mai ales dacă ai vârsta sub 25 ani! Nu risca! Informează-te!”



Anul acesta, campania se axează pe prevenirea consumului de alcool și a efectelor consumului de alcool la tineri. Toate acestea în condiţiile în care adolescența este o perioadă critică de dezvoltare când riscurile asociate abuzului de substanțe este în mod particular ridicat. Pentru a preveni expunerea la riscurile și pericolele pentru sănătate, precum și alți factori care scad calitatea vieții la consumatorii de alcool, adolescenții trebuie să fie informați, astfel încât să nu consume alcool înainte de vârsta de 18 ani.



Din păcate, statisticile nu sunt deloc îmbucurătoare. Astfel, la ora actuală, unul din cinci adolescenți de 15 ani din Europa a fost în stare de ebrietate cel puțin de două ori în viața lor. „Frecvența consumului excesiv de alcool în România este de 33% la bărbați și 15,4 % la femei comparativ cu media UE de 20,1 % la bărbați și respectiv 10 % la femei. Conform unui studiu, şase din zece liceeni din România (15-18 ani) au raportat că au consumat alcool cel puțin una-două zile, în ultimele 30 de zile. Mai grav este că unul din zece băieți și una din 20 de fete de 15 ani din România au fost în stare de ebrietate de cel puțin două ori în viața lor. În contextul scăderii consumului de alcool în aproape toate țările europene, este esențial ca și în România tinerii să fie informați cu privire la riscurile și pericolele pentru sănătate, astfel încât să reducă consumul de alcool până la limita în care să poată rămâne în siguranță și sănătoși”, a precizat medicul.



Menţionăm că această campanie este finanțată de către Ministerul Sănătății prin Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății. Suportul metodologic al campaniei este asigurat de Institutul Național de Sănătate Publică.