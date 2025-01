Uleiul de dovleac este obținut prin presare la rece, din semințele de dovleac și este extrem de bogat în nutrienți importanți pentru organism, având beneficii atât pentru sănătatea, cât și pentru frumusețea voastră.



Potrivit specialiștilor, datorită conținutului mare de carotenoizi, dar și de vitamine liposolubile (cele care se dizolvă în grăsimi), uleiul de semințe de dovleac este un ingredient care previne o sumedenie de afecțiuni, dar este de ajutor și în tratarea unor boli. De exemplu, conținutul său ridicat de grăsimi nesaturate are un impact major asupra inflamației din organism. Apoi, produsul s-a dovedit eficient în menținerea sănătății prostatei, dar și în tratarea problemelor acestei glande, în special atunci când prostata își mărește volumul. În același timp, pacienții diagnosticați cu diabet de tip 1 sau tip 2 pot avea de câștigat de pe urma consumului de ulei de dovleac. Alteori, însă, acest tip de ulei este folosit ca supliment sau aplicat local pentru a susține creșterea sănătoasă a părului. În plus, fiind un ingredient antiinflamator eficient, uleiul de dovleac este, bineînțeles, benefic și pentru inimă. Mai mult decât atât, are și proprietăți antihipertensive, ceea ce înseamnă că este ideal pentru persoanele cu tensiunea arterială mare.